北韓新冠爆發不到1個月傳已「火速解封」　金正恩：疫情得到控制

▲北韓12日宣布新冠疫情爆發至今未滿1個月，隨即傳出解封消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）證實新冠爆發不到1個月，官媒「朝鮮中央通訊社」今（29）日報導稱，國務委員會委員長金正恩主持勞動黨政治局會議，正面評價全國疫情得到控制與改善。南韓媒體認為，這可能是在暗示即將放寬防疫限制。韓媒YTN更援引消息人士說法，稱北韓已於當地時間今天中午12時解封。

▲北韓派遣醫療專業人員前往各家庭宣導防疫方針。（圖／達志影像／美聯社）

據「朝中社」報導，北韓最高領導人金正恩先前已召開政治局會議，討論持續穩定與減緩整體疫情等問題，進一步鞏固早期防疫工作所獲經驗，「正面評價全國疫情得到控制和改善。」朝中社並未透露會議時間，但稱官員正研擬在目前疫情穩定的情況下，如何有效、快速調整防疫規範。南韓輿論則分析，這預示了北韓將鬆綁防疫政策。

南韓YTN援引一名北京消息人士說法稱，北韓今天上午宣布，將從中午12時起解除全國封鎖措施。另外，《韓聯社》則引述一名丹東消息人士指，多名北韓人士表示首都平壤已於中午解封，主要設施與機構重啟運營，但並未全面解封，似乎是像中國一樣，先對疫情穩定的地區放寬管制。

▲北韓以發燒作為判斷是否確診的依據。圖為一名女醫師正在為平壤居民檢測體溫。（圖／達志影像／美聯社）

另一名知情人士也向《韓聯社》指出，在與北韓貿易往來密切的中國瀋陽與丹東，平壤隨著發燒病例減少而解封的消息迅速被傳開，當天中國大陸社交媒體上還出現一篇題為「平壤封鎖全面解除」的文章，但目前只剩下標題，文章內容全數被刪。

此前，北韓媒體12日首次報導了新冠病毒感染事件，並表示當局已封鎖北韓全境。不過，近來北韓新增發燒病例數已連續兩天低於10萬人。

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