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中榮「PCR給藥得來速」服務上萬人次　陳適安：助大台中控制疫情

▲▼賴清德視察台中市中央公園PCR給藥得來速。慰勞嘉勉台中榮總應變迅速守護大中部地區。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴清德視察台中市中央公園PCR給藥得來速，慰勞嘉勉台中榮總應變迅速、守護大中部地區。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

台中市疫情升溫，單日確診已超過萬人，值此疫情緊張時刻，由台中榮總和台中市政府合作的中央公園「PCR給藥得來速」大型篩檢站，從5月20日開始在中央公園，即時提供合適的確診病患抗病毒藥物，率全國社區篩檢之先。台中榮總院長陳適安表示，在這種時刻很榮幸有這個機會，與市府一起合作照顧更多台中市民，期望能協助大台中市控制疫情，有效紓解民眾到醫院急診等候篩檢、看診、領藥的壅塞情形。

賴清德副總統今天在立法院副院長蔡其昌、輔導會副主委吳志揚、台中市副市長陳子敬陪同下，來到中央公園篩檢站瞭解現場執行情形，由陳適安院長接待並進行簡報。

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▲▼賴清德視察台中市中央公園PCR給藥得來速。慰勞嘉勉台中榮總應變迅速守護大中部地區。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中榮總陳適安院長勉勵醫護團隊的辛勞。（圖／記者白珈陽攝，下同）

陳院長感謝賴副總統在百忙之中，仍親自前來為第一線醫療同仁加油打氣，院長也慰問現場的醫護團隊，感謝他們疫情之下付出的辛勞，更表示接下中央公園篩檢站，讓他加深思考台中榮總在防疫工作的角色與社會責任，是如此的重大。

▲▼賴清德視察台中市中央公園PCR給藥得來速。慰勞嘉勉台中榮總應變迅速守護大中部地區。（圖／記者白珈陽攝）

就診民眾陽性率約9成，中榮每日動員近百人次的工作人力，並傾聽民眾心聲，不斷精進流程，創造開站以來，服務人次超過1萬人次，PCR檢測超過7,000人次、開藥超過5,000人次的成效。5月26日「快篩陽性即確診」政策上路，台中榮總也立即因應調整作業流程，讓每一位來到篩檢站的民眾、孩童、長者、外籍移工、弱勢者，都能有快速且方便的服務。

▲▼賴清德視察台中市中央公園PCR給藥得來速。慰勞嘉勉台中榮總應變迅速守護大中部地區。（圖／記者白珈陽攝）

▲中央公園「PCR給藥得來速」，現場陽性確診者進行診視、領藥，省去醫院等待壅塞的麻煩。（圖／記者白珈陽攝，下同）

陳適安表示，台中榮總專責病房收治確診病人數超過百人，急診室外的「快篩陽得來速」、「親子得來速」也是全力運作，醫院也有部分員工確診，人力調度上確實比較困難，但團隊以內心的愛作為防疫的原動力，盡全力守護民眾健康，迎向疫情後的光明。

賴副總統致詞指出，他代表蔡英文總統對台中榮總醫護團隊在防疫期間的作為表達高度讚許與肯定；尤其在本身醫療業務量能已經很緊繃的狀況下，還調派人力設置中央公園大型篩檢站，擴大PCR採檢及給藥量能，承接加強型防疫旅館、設立快篩陽得來速、兒童專責門診綠色通道、親子得來速等便民措施。副總統也對台中市政府與醫療機構合作的各項服務，表示嘉許。

▲▼賴清德視察台中市中央公園PCR給藥得來速。慰勞嘉勉台中榮總應變迅速守護大中部地區。（圖／記者白珈陽攝）

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