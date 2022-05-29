　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸出現「囂張假銀行」　被官方揭穿後「竟想找媒體來採訪」

▲▼大陸出現「假銀行」中國平原銀行。（圖／翻攝微博）

▲「中國平原銀行」還貼出造假照片，營造正常運作的假象。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路上近日出現一家名為「中國平原銀行」的假銀行，透過網路收集消費者的身分、財產資料。更扯的是，假銀行26日被廣東銀保監局揭穿之後，竟宣稱已成立工作組，將與銀保監局「消除誤會」，甚至還發文歡迎各大媒體採訪。

廣東銀保監局26日表示，他們透過監測發現，部分網站、微信公眾號等平台上出現「中國平原銀行」相關網路訊息，透過微信公眾號等管道收集消費者的身份、財產信息，甚至辦理開展相關業務。

廣東銀保監會強調，相關機構未曾審批許可過「中國平原銀行」籌備、設立並經營有關銀行業金融機構業務，「中國平原銀行」涉嫌非法設立銀行業金融機構、非法從事銀行業金融機構的業務活動。

▼「中國平原銀行」製作的詐騙文宣。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸出現「假銀行」中國平原銀行。（圖／翻攝微博）

但更扯的是，「中國平原銀行」被揭穿之後，竟然沒有銷聲匿跡，反而主動發文，宣稱發現「負面新聞」之後，已第一時間響應並成立了廣東工作組，計劃於27日上午與廣東銀保監局對接，將銀行的籌備情況向廣東銀保監局做出彙報，找出該新聞出現的根本原因，達成一致並消除誤會。

「中國平原銀行」並表示，本團隊年輕但不失穩重，勇於創新卻考慮周全，雖有不足但成長迅速，「我們的產品邏輯清晰且可持續發，遵守基本的經濟規律，至今尚未造成人民財產的任何損失，亦未收到任何投訴。」

最荒謬的是，「中國平原銀行」還公開邀請媒體採訪，點名了《中國證券報》《中國經濟網》《中新經緯》等一大堆大陸官媒，甚至自稱已經與《央廣網》進行了初步溝通。

目前，「中國平原銀行」的相關網路帳號都已經被停用。大陸銀行業人士指出，就算真如「中國平原銀行」所說，自己正在籌備期，也不能開展任何銀行業務，因為銀行在籌備期是不可以開展金融業務的，但這家「銀行」卻宣稱在去年7月獲得了首位客戶，這是一個顯而易見的漏洞。

▼「中國平原銀行」宣稱將與監管部門消除誤會，還歡迎媒體採訪。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸出現「假銀行」中國平原銀行。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸出現「假銀行」中國平原銀行。（圖／翻攝微博）

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
快訊／尼泊爾飛機驚傳失聯　機上22人生死不明
兒童重症再增2人　1歲女童、6歲男童腦炎救治中
快訊／今增145死！102人沒打滿三劑　30多歲男敗血性休克
快訊／本土+76539各縣市分布曝！　「僅1縣市」破萬
快訊／今增145死！　本土+76539例
LIVE／6月邊境管制將鬆綁　陳時中最新說明
天母棒球場正妹熱舞「雙球上下晃動」！1分33秒運動片震暈網
快訊／西門町男「高懸9F半空」！　背後原因超暖心
孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味
1樓排到3樓！　美女主播帶5歲兒奔小學打疫苗…驚見現場人龍
WHO考慮猴痘列「國際關注公衛緊急事件」　專家：別重複新冠錯
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸出現「囂張假銀行」　被官方揭穿後「竟想找媒體來採訪」

美一中政策「開倒車」　陸學者：將造成中美關係釜底抽薪後果

「珠海雲」號是軍事用途？　陸媒諷：外媒聯想出一艘「科幻航母」

陸駐英使館：敦促英方政客停止操弄涉台問題

上海新天地6月1日恢復營業　但持48小時內陰性證明方可進入

小學課本插圖「畫風詭異」　陸教育部責令「全部重畫」

迎親被刁難！伴郎團「2顆煙霧彈」襲新娘房　炸出苦臉大媽

35歲男贊助7童上學！每天做2份工作　妻苦笑：對別人孩子比較好

Omicron變異株「BA.2.12.1」疑殺入香港社區！今增本土270例

北京：本輪疫情已得到有效控制　順義、房山可恢復正常上班

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

陸出現「囂張假銀行」　被官方揭穿後「竟想找媒體來採訪」

美一中政策「開倒車」　陸學者：將造成中美關係釜底抽薪後果

「珠海雲」號是軍事用途？　陸媒諷：外媒聯想出一艘「科幻航母」

陸駐英使館：敦促英方政客停止操弄涉台問題

上海新天地6月1日恢復營業　但持48小時內陰性證明方可進入

小學課本插圖「畫風詭異」　陸教育部責令「全部重畫」

迎親被刁難！伴郎團「2顆煙霧彈」襲新娘房　炸出苦臉大媽

35歲男贊助7童上學！每天做2份工作　妻苦笑：對別人孩子比較好

Omicron變異株「BA.2.12.1」疑殺入香港社區！今增本土270例

北京：本輪疫情已得到有效控制　順義、房山可恢復正常上班

KID半夜「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！人脈超廣…坤達認：黃隊最強

大谷翔平連5場無安打　本季最長打擊低潮

兒童重症累計22例「已10人死亡」　有11人腦炎！

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

保一警遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝！火大連告3罪

味全龍「龍粉知己女孩日」6月登場　揪姐妹聊塔羅、玩拍貼

今增145死！102人沒打滿三劑疫苗　30多歲男敗血性休克亡

端午優惠！姓名「中1字」55元爽玩樂園　防疫乖寶寶打3劑只要333

中重症+378「兒童重症再增2人」　1歲女童、6歲男童腦炎救治中

快訊／本土76539「新北最多14848」　各縣市病例數曝

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

35歲男每天做2份工作　贊助7孩童上學

迎親被刁難！伴郎煙霧彈襲新娘房　炸出大媽

格力霸氣女董：承諾絕不裁員　寧可降工資

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

景甜涉違法代言！被重罰3144萬元

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

小學課本畫風詭異　陸教育部責令全部重畫

長髮妹脫光做SPA…驚見攝影機對準自己

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

「珠海雲」號是軍事用途？　陸媒回諷

陸出現假銀行　被官方揭穿還想找媒體採訪

張庭反告陸官方追回90億？

他在大樂透停售前5分鐘買彩券　隔天中4億

景甜被罰多品牌急切割！Dior宣傳全刪

更多熱門

關鍵字：

假銀行中國平原銀行

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

黃子佼收到總統來信！

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

徐巧芯挨轟欺負警察！教授：違規就乖乖閉嘴

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面