陸出現「囂張假銀行」　被官方揭穿後「竟想找媒體來採訪」

▲「中國平原銀行」還貼出造假照片，營造正常運作的假象。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路上近日出現一家名為「中國平原銀行」的假銀行，透過網路收集消費者的身分、財產資料。更扯的是，假銀行26日被廣東銀保監局揭穿之後，竟宣稱已成立工作組，將與銀保監局「消除誤會」，甚至還發文歡迎各大媒體採訪。

廣東銀保監局26日表示，他們透過監測發現，部分網站、微信公眾號等平台上出現「中國平原銀行」相關網路訊息，透過微信公眾號等管道收集消費者的身份、財產信息，甚至辦理開展相關業務。

廣東銀保監會強調，相關機構未曾審批許可過「中國平原銀行」籌備、設立並經營有關銀行業金融機構業務，「中國平原銀行」涉嫌非法設立銀行業金融機構、非法從事銀行業金融機構的業務活動。

▼「中國平原銀行」製作的詐騙文宣。（圖／翻攝微博）



但更扯的是，「中國平原銀行」被揭穿之後，竟然沒有銷聲匿跡，反而主動發文，宣稱發現「負面新聞」之後，已第一時間響應並成立了廣東工作組，計劃於27日上午與廣東銀保監局對接，將銀行的籌備情況向廣東銀保監局做出彙報，找出該新聞出現的根本原因，達成一致並消除誤會。

「中國平原銀行」並表示，本團隊年輕但不失穩重，勇於創新卻考慮周全，雖有不足但成長迅速，「我們的產品邏輯清晰且可持續發，遵守基本的經濟規律，至今尚未造成人民財產的任何損失，亦未收到任何投訴。」

最荒謬的是，「中國平原銀行」還公開邀請媒體採訪，點名了《中國證券報》《中國經濟網》《中新經緯》等一大堆大陸官媒，甚至自稱已經與《央廣網》進行了初步溝通。

目前，「中國平原銀行」的相關網路帳號都已經被停用。大陸銀行業人士指出，就算真如「中國平原銀行」所說，自己正在籌備期，也不能開展任何銀行業務，因為銀行在籌備期是不可以開展金融業務的，但這家「銀行」卻宣稱在去年7月獲得了首位客戶，這是一個顯而易見的漏洞。

▼「中國平原銀行」宣稱將與監管部門消除誤會，還歡迎媒體採訪。（圖／翻攝微博）