台74機車道15輛機車連環撞　3車起火全毀！13人受傷送醫

▲台74線近朝馬匝道的機車道，昨晚發生連環車禍，造成3輛機車燒毀。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區台74線近朝馬匝道的機車道，28日晚間10時許連續發生3起連環車禍，先是8輛騎士年紀都在20歲上下的機車，因不明原因發生碰撞，接著後方機車見前方有車禍煞停，再引起二次、三次交通事故，還造成3輛機車起火燃燒。連環車禍共造成13人受傷，幸均無生命危險，詳細車禍原因及經過，警方正釐清調查。

台中市第六警分局表示，昨晚10時15分獲報，西屯區台74線9.9公里處、慢車機車道近朝馬匝道，發生8輛機車碰撞事故，駕駛分別為蔡男（22歲）、龔男（20歲）、陳男、許男（20歲)、廖男（20歲)、張男（20歲)、吳男（26歲）、陳男（19歲）。

警方指出，後方騎士顏女（20歲）、邱男（28歲）、盧女（23歲）、蘇男（32歲）等4人，因看到前方出車禍煞停，進而發生第二次事故，其中顏女、邱男、盧女的機車碰撞後不明原因起火燃燒，消防隊獲報後到場撲滅火勢。

▲消防員獲報到場滅火。（圖／民眾提供）

在距離事故現場30公尺遠的地方，也有劉女（54歲）、邱男（23歲）、黃男（20歲）等3名騎士，見前方有車禍而急煞發生碰撞。這起連環車禍共造成12名駕駛、1名乘客受傷，經送醫均無大礙，騎士經酒測都無酒精反應，肇事原因待查。