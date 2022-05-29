陸駐英使館：敦促英方政客停止操弄涉台問題

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）27日到訪捷克，與捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）談到「烏俄戰爭」和台海局勢，並且強調「我們必須確保台灣也有能力自衛。」對此，中國駐英使館昨晚發布聲明，指稱特拉斯涉華言論是錯誤的，任何人、任何勢力在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是14億多中國人民為敵，必遭中方堅決反對和有力回擊。

中國駐英國大使館網站發布《駐英國使館發言人就英外交發展大臣特拉斯涉華錯誤言論答記者問》。使館發言人表示，這名英方政客近來一再歪曲事實，蓄意詆毀中國，煽動對立對抗。對於她的政治挑釁，我們表示堅決反對、予以強烈譴責。

發言人說，中國行事從來光明磊落，根據事情本身是非曲直確定政策立場。反倒是少數西方國家熱衷於散布針對中國的虛假信息。英方上述政客顛倒是非，汙蔑抹黑中國，她才是典型的虛假信息散布者。

發言人指出，中國歷來主張，各國應秉持相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則處理彼此關系。我們既重情義，又講原則，從來不對他國搞什麽「脅迫」。反倒是英方要反躬自省，它多年來在世界各地是如何進行「脅迫」的？

發言人稱，中國是愛好和平的國家，同時堅決捍衛本國主權、安全、發展利益。任何人、任何勢力在台灣問題上挑戰一個中國原則，都是與14億多中國人民為敵，都必然會遭到中方堅決反對和有力回擊。

最後，發言人說，我們敦促英方政客停止操弄涉台問題，停止在國際上煽風點火、挑撥離間，切實恪守一個中國原則的承諾，不要在危險的道路上越走越遠。

▼ 駐英國使館發言人回應特英外交大臣拉斯涉華言論 。（圖／翻攝 中國駐英國大使館網站）