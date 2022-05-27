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公車站撞死等車女逃逸　二寶爸8年後在「同一地點」離奇自撞死亡

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦35歲男子戴維斯(Carpenter Nathan Davis)騎車撞到公車站，全身多處骨折、嚴重內出血的他緊急送醫後不治身亡，巧合的是，讓他喪命的地點就是8年前他開車撞死31歲女子維若妮卡(Veronica Chango-Alvarez)之處，同時還造成一名51歲男子重傷。

育有2名孩子的戴維斯，2012年12月22日凌晨5時20分，駕駛奧迪在諾伯里區(Norbury)斯特里漢姆高路(Streatham High Road)公車站發生車禍，導致當時等公車準備上班的女子維若妮卡當場死亡，另外一名等車的男子重傷。

肇事逃逸的戴維斯後來被警方逮捕，被判入獄5年4個月，並且取消駕照6年，期滿後需要重新考取駕照才能上路，沒想到他出獄後，2020年9月13日騎車行經同一地點再度發生車禍，撞上公車站廣告箱送醫身亡。

法庭資料顯示，戴維斯當時騎著機車，在限速30英里路上以時速60英里行駛，發生車禍後人被撞飛到對面人行道上，送醫12天後死於脊椎、前臂和骨盆骨折導致的器官衰竭。

法院近來開庭審理此案，目擊事件的公車司機表示，當天上午6時48分，他看到在馬路對面騎車的戴維斯突然撞上公車站廣告，另一名目擊者則說，他看到戴維斯疑似是為了避免撞上分隔島，才會突然急轉彎。

驗屍官瓦倫丁(Sarah Valentine)為本案做出總結，由於法醫到現場調查，沒有發現障礙物，也沒有任何會導致車禍發生的物件，且機車狀態良好，戴維斯也有正確穿戴安全配備，「沒有任何跡象顯示當時他正在趕路，而且該路況他十分熟悉」，也不認為本案與2012年命案有關，最後只能向死者家屬表達哀悼。

▼男子在8年前撞死人的地方出車禍身亡。（圖／示意圖／CFP）

▲▼車禍,撞車,示意圖。（圖／視覺中國）

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