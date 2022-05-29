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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭違停密錄器關鍵5點　他抓徐巧芯說詞「有誇大、修飾」

▲▼徐巧芯違停密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

▲台北市議員徐巧芯違停密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯的違停案因密錄器曝光再掀討論，作家孫瑋芒分析，若將畫面內容與徐巧芯之前的說詞比對，就會發現當中有些虛構的部分，像是誇大、修飾，直言「密錄器短片就是由特權所主導的劇情。」

台北市警局27日公布密錄器畫面，還原員警當下的行為，搜尋車牌發現車主是徐巧芯，自己念了一次名字後，就有位男子走過來，主動表明「車要開走了」，但員警告知，因為路段屬於紅線區，加上巷子狹窄，因此需要開單，這時徐巧芯便從店內走出來。

孫瑋芒指出，根據徐巧芯19日的說法，她當下有說「不好意思，違規停車」，可是密錄器沒有，這句話是虛構的，而影片中，警察請徐巧芯的丈夫劉彥澧出示證件，並無向徐巧芯索取證件，所以徐巧芯受訪時說，「那警察請我出示證件，所以是警察主動說證件拿要出來」，也並非為真。

接著，孫瑋芒也提到，徐巧芯面對媒體時稱，「那拿出證件之後呢，因為背面有寫我的名字，所以我就講說，欸，這是我的車，我是徐巧芯。」但依密錄器中的對話及警方開罰單標準程序研判，員警向劉彥澧索取的是駕照而非身分證，駕照背面沒有配偶名字。

孫瑋芒表示，根據畫面，徐巧芯說「如果有人的話你們是先用勸導嗎？之前問過警察局發現都是這樣跟我講的，阿什麼時候變成是直接開啊？」沒有她後來說的「請問」，而是質問，至於所謂，「甚至我們還就是拜託說，拜託你，這個密錄器都有，拜託你可以開單」的說詞，密錄器從頭到尾都沒有看到徐巧芯和劉彥澧說過「拜託」。

孫瑋芒認為，徐巧芯到底有沒有對員警施壓，每個人有不同解讀，但就因果關係來說，當時員警即將開罰單，如果徐巧芯沒有出面跟員警理論，罰單就會開出了。如果她真的說出「不好意思違規停車」，不說一堆有的沒的，即使員警後來沒開罰單，也不致心中不平而上網抒發，而劉彥澧對員警的態度很跩，一般小市民怎敢對員警如此強硬？

針對違停案，徐巧芯28日則召開記者會再次表達道歉，並說自己影片中語氣平和，證明沒有施壓，可能是說者無心、聽者有意，但身為公眾人物，她接受各種檢驗，但一開始爆料是指她不讓員警開單，這是非常明確的惡意跟抹黑，她會堅持提告。

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