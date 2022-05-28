律師指徐巧芯2件事做錯！怒批「為什麼要說謊」：講這兩句誰敢開單

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呂秋遠指徐巧芯2件事做錯！怒批「為什麼要說謊」：講這兩句誰敢開單

▲▼徐巧芯違停密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

▲徐巧芯違停密錄器引起廣泛討論。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯的違停案持續延燒，密錄器公開以後更是引起兩派爭議。對此，律師呂秋遠認為，徐巧芯一開始就有2件事做錯，該道歉就要道歉，別讓員警因此被懲戒。

台北市警局27日公布密錄器畫面，還原員警當下的行為，搜尋車牌發現車主是徐巧芯，自己念了一次名字後，就有位男子走過來，主動表明「車要開走了」。

後來員警告知，因為路段屬於紅線區，加上巷子狹窄，因此需要開單，這時徐巧芯從店內走出來，詢問「現在規定不是都說先勸導嗎」，如果車上有人就能勸導。當時員警則回覆「但車上沒人」。

後來徐巧芯說了句「沒關係，那我們回去再講」，並要求員警開單，雙方為了是否開單的問題討論許久，雖然徐巧芯的男助理告知「你開掉啦，你這樣我們不也不好做」，但員警認為「開了我更不好做」，因此沒有開單，就讓2人離開。

▼徐巧芯違停事件引起高度關注，許多人對此加以評論。（圖／攝影中心攝）

▲▼徐巧芯記者會。（圖／攝影中心攝）

對此，呂秋遠在臉書上說明，當時明明沒有任何人在車內，為何徐巧芯一開始的發文還強調「有人在車內」，可以勸導就好。

呂秋遠說，就算真的有人在車內，員警也可以依照行政罰法處理不開單，但是否要開單，還是警方的裁量權，「為什麼議員當時要說謊？」不過，呂秋遠後續編輯了文章，將這段話刪除。

呂秋遠表示，徐巧芯身為議員，有權力審查警政預算，甚至能請局長到辦公室罰站，而面臨開單風波的員警只是基層，又該如何開下去。

▼呂秋遠認為，徐巧芯有2件事做錯。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯28日說明違停事件。（圖／記者陳家祥攝）

呂秋遠指出，徐巧芯說了「我是徐巧芯哦」、「那我們回去再講」這2句話，換做是一般人，又怎麼敢開單，身為議員應該比別人更低調、犯錯更願意受罰，不該表明身分，更不該「回去再處理」。

▼呂秋遠痛批徐巧芯「為什麼說謊」，後續編輯文章，刪除該段內容。圖上為編輯前、圖下為編輯後。（圖／翻攝臉書／呂秋遠）

▲▼呂秋遠痛批徐巧芯「為什麼說謊」。（圖／翻攝臉書／呂秋遠）

呂秋遠說，特別強調自己的名字就已經有錯，說出「回去再講」的話語更有問題，後面要求開單，在他看來更像「有種你打我、你打我、你打我啊」的舉動。因此，呂秋遠呼籲，面對相對弱勢，徐巧芯「該道歉就道歉」，別讓基層員警因此被懲戒。

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關鍵字：

律師呂秋遠徐巧芯違停

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