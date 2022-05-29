徐巧芯「回去再講」她批欺負警察！教授也怒了：違規就乖乖閉嘴

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記者閔文昱／綜合報導

台北市信義警分局公布台北市議員徐巧芯違停紅線密錄器後，其中內容是否算施壓引起各界熱議，財經網美胡采蘋就直言，身為信義區居民感到非常丟臉，「我們的警察在外面是這樣被欺負的」。另外，毒理學家招名威教授也痛批，無論什麼理由終究不是違規的藉口，「違規就乖乖閉嘴」。

招名威28日在臉書發文表示，他之前也曾違停、紅燈右轉、超速被開單，即便被警員認出來，也是默默就去繳罰，雖會覺得「有夠衰」，但畢竟是自己違法在先。他強調，無論什麼理由終究不是違規的藉口，「違規就乖乖閉嘴，一副『好像』是怎樣，來質疑執法人員，再補一句沒關係我們回去再講，啊請問是要講什麼？快教教我們吧！」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

胡采蘋27日也在臉書稱，「身為信義區居民我感到非常丟臉，我們的警察在外面是這樣被欺負的」，她28日再發文評論，市議員因為可以質詢警察局長，刪警察局預算、找警察局麻煩，「所以真的是可以回去再講，議員能用的手段完全不是基層員警招架得住。」她呼籲徐巧芯，在剩餘的任期內，完全放棄對台北市警察局提出任何質詢與法案，因為她已經辜負選民的託付，有濫用公權力的問題。

針對違停案被控施壓警方，徐巧芯28日上午召開記者會再次對違停表達道歉，並說自己影片中語氣平和，證明沒有施壓，可能是說者無心、聽者有意，但身為公眾人物，她接受各種檢驗，也會再檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成誤會。至於一開始爆料是指她不讓員警開單，這仍是非常明確的惡意跟抹黑，她仍會堅持對爆料者提告。

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