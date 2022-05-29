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高雄妹下面濕了！當街拉男友想落跑　腳踩「這一盒」下場慘

▲一對情侶被查獲，女子還想尿遁，結果被查出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一對情侶被查獲，女子還想尿遁，結果被查出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一對情侶被警方攔查，其中男子神情緊張，女子表示多次表示自己「下面濕」想要尿尿，不過看在警方眼裡都覺得是藉口，眼尖的員警在女子的腳下面發現一個塑膠盒，請她打開之後發現是毒品，想尿遁反露餡。

這起案件發生在28日凌晨3點多，一對機車雙載情侶以為深夜沒有警察，在翠華路與大榮街口闖紅燈，但早就被員警看在眼裡，於是尾隨請他們停車，車一停妥，明顯發現這對情侶神色有異，進行盤查的時候，詢問女子身分證字號，她謊報別人的身分證都被識破。

▲一對情侶被查獲，女子還想尿遁，結果被查出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一對情侶被查獲，女子還想尿遁，結果被查出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一對情侶被查獲，女子還想尿遁，結果被查出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女子被查出毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

眼看瞎扯身分證這一招沒有用，女子突然跟員警說自己下面濕、尿急，而且好像漏尿了，想要用這個方式脫身，但年輕人憋不了尿，疑似是食用毒品可能發生的「副作用」尿失禁，反而更引起警方注意，接著在女子腳下發現了一個塑膠盒，請她打開之後，果然發現毒品。

隨然鐵證如山，這對情侶還堅稱是無辜得，毒品跟他們無關，員警分開詢問之後，女子一肩扛起表示毒品是自己的，不過員警仍兩人帶回派出所驗尿，全案依照毒品危害條例移送。

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