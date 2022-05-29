獨／N95之荒！屏醫院跨區求「口罩」　不是賈永婕...他們出手了　　

▲醫院求助愛心團隊尋求N95口罩，終於找到了2000個。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣本土疫情發燒！不少人擔心醫療量能會崩盤，不過當前眼下之急竟然是醫院「防疫物資缺乏」，就連N95口罩都缺，不僅有醫院向藝人賈永婕求救，南台灣也有醫院向善心團體尋求幫忙。高雄市某一家愛心團體就幫忙募到了2000個N95口罩，預計30日送往醫院。不過，一聽到有N95口罩，也有其他醫院開口拜託可否轉讓一批，醫護缺N95口罩的窘境，讓愛心團體也傻眼。

高雄一家愛心團體透過內部群組找尋幫忙，團隊的發起人傳出訊息表示有醫院急需要N95口罩，29日他們在臉書貼出非常開心的消息，表示找到了，而且一口氣找到2000個，現在可以送給教學醫院的地區分院，暫時解決燃眉之急。

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▲愛心團隊發起人傳訊息到處找尋N95口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者透過關係找到了愛心團隊的發起人，她表示醫院怎麼會缺乏N95口罩，自己並不清楚，似乎並不是只有向她求援的地區醫院這一家的單一問題，因為高雄一家教學醫院一聽到她有2000個N95口罩，也透過人來跟她詢問是否可以跟她求救，但為何醫院會缺乏最醫護最基本N95口罩，她要記者去看看藝人賈永婕的臉書，或許就能找到答案。

根據賈永婕的臉書，她在25日有發文同時貼出「彰化基督教醫院拿到N95口罩 650片」、醫護當下開心的畫面，賈永婕還標註：「你們收到也太開心太可愛了」，另外，還有給新店耕莘醫院手術室 N95口罩 650片、2000片拋棄式面罩給台中部立醫院、新苗教養院 N95口罩900片。

▲醫護收到賈永婕送到的口罩開心畫面 。（圖／翻攝賈永婕臉書）

▲醫護收到賈永婕送到的口罩開心畫面 。（圖／翻攝賈永婕臉書）

高雄這個愛心團隊的發起人說：「N95口罩，醫院方面是希望政府應像一般口罩要管理，並能提供給醫院的醫護人員使用，畢竟風險最高的第一線，要有最好的防護裝備，才能夠醫療不崩盤。」

