直擊／499之亂！掀翻玻璃搶和牛　防疫品通殺一袋⋯老闆嚇喊賠慘

記者吳奕靖／高雄報導

真的很誇張！連老闆都說簡直像是暴動。高雄市有一家連鎖生鮮超市舉辦回饋活動，店內的任何商品只要能裝進一個3斤提袋當中，不論多少，通通499元，不過限額百名。活動一開始，民眾衝進店內，冷凍櫃的玻璃門幾乎被掀開，裏頭的架子也被抽起來，因為大家都在瘋搶六百多塊的和牛排，不過卻也有人只針對一項防疫商品狂掃，一整個3斤袋，全部放好、放滿。

▲民眾用3斤袋裝買只要499元，連冰櫃玻璃門都被掀起 。（圖／記者吳奕靖攝）

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這場活動28日中午十二點開始，不過由於限額一百名，排在首位的顧客，她表示自己是八點就來排隊，而且要掃的東西早就已經想好了，她說：「鎖定了魚類、海鮮，還有防疫用品也會掃，我跟我女兒一起來，會掃多少東西不知道」。活動一開始，她可不是說說而已，率先衝了進去，就來到生鮮冷凍櫃區，整個連冷凍櫃的玻璃門都直接掀翻，感覺這樣搶才很過癮，眼看搶得這麼激烈，旁邊的民眾也沒在手軟，跟著照做，就連冷凍櫃架子都抽起來。

▲連冰櫃內的架子都被掀起 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾用3斤袋裝買只要499元，連冰櫃玻璃門都被掀起 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過在大家狂掃生鮮物品時，卻有一名婦人卻是默默的拿著3斤袋子掃防疫用品，她把一罐一罐的疫王都掃進袋子裏頭，才幾秒就至少有三四十罐的收穫，詢問她為何要搶疫王，她說防疫期間之前就要買了，先前在直播台搶購一罐都要200元，不過現在三斤裝滿，只要499元，換算起來一罐只要十多塊，記者繼續追問會鎖定這一罐，是因為使用有感嗎？這位媽媽說：「當然，不然我幹嘛要搶」。

▲民眾用3斤袋也狂掃疫王防疫噴霧 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾用3斤袋全放滿了疫王防疫噴霧 。（圖／記者吳奕靖攝）

眼看這個媽媽瘋搶，搶完生鮮的民眾又加入戰局，紛紛就拿了好幾罐就往袋子裝，能裝多少就多少，記者問為何要掃，他們說：「這個東西小，很好裝」。雖然民眾搶得熱烈，這家想要力拼「全聯」市場的連鎖生鮮超市老闆小鹿，對於顧客的熱情，他坦言也嚇一跳：「光是昨天算就準備150萬的商品，促進消費寵我們的顧客」。顧客其實也是很聰明，因為有人狂掃4千多塊的牛排，最後僅以499元結帳，他說：「我傻眼，一個客人也賠個一千多塊而已吧，結果現在四千多塊，看了真的很傻眼」。

▲活動12點開始，不過早上八點就有人來排隊 。（圖／記者吳奕靖攝）