台中東區十全公園開工　雙軌滑索、大型攀爬設施明年2月完工

▲東區十全公園開工，彈跳床、雙軌滑索、大型攀爬設施明年2月完工。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府持續推動「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」，打造友善共融公園，東區十全公園今（28）日開工動土，工程總經費3630萬元，開闢面積約0.6公頃，預計明年2月完工，將成為東區入口地標花卉公園。市長盧秀燕今天出席開工祈福典禮時表示，此公園為公私協力而成，感謝鄰里、各方團體及議員的協助支持，一同打造台中市共融友善公園，讓市民有新公園可以休憩享受。



十全公園除綠地廣場及環狀步道等基本設施外，更導入友善共融式遊戲場，設置大型攀爬遊戲設施、雙軌滑索、組合式鞦韆、彈跳床等，增進公園廣場綠地公共設施機能。

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▲市長盧秀燕今天出席開工祈福典禮時表示，此公園為公私協力而成，感謝鄰里、各方團體及議員的協助支持。



「公園是為市民而做的！」盧秀燕說明，如何將公園從市民角度設計、進行更細膩完善規劃，需要大家一起討論，感謝許多公民團體一同交流，協助市府帶給市民更完善的公園。她也說，市府預算非常有限，不計算修繕，一年新作公園預算一億元，但全市有625里，因此這幾年如何籌措預算調度財源是最困難的事情，十全公園是大型公園，此次工程花了將近3700萬元，其中大約200萬元由市府支出，3500萬元由民間基金會捐助。





有關興建陽光公廁，盧秀燕提到，過去廁所男女比是1:1，她擔任立委時提升至1:3，但女廁還是大排長龍，因此她當時要求政府修改建築技術規則調整成1:4 ，她就任市長後特別要求台中市新建公共廁所男女比提升至1:5 ；另外，一般公共廁所多為蹲式，對於身障及小朋友不方便，因此台中市也調整坐蹲比，給市民更友善便利的公廁空間。



建設局表示，十全公園以打造自然花園的形式，運用「花」千變萬化風貌，展現植物四季的生命力，打造東區入口地標，整體規劃設計融入友善共融式遊戲場概念，所有人都可以進入使用，行動不便孩童也可與其他孩童一同玩樂學習，長者可也享受公園一角一隅，通行不被階梯、高台等限制，人與人間的互動更舒適愜意。



此外，公園內將建造一座融合景觀美學、省電環保及符合多元族群使用的陽光公廁，男女廁間比1:5，坐蹲比3:2，並將高齡者、家長、女性、兒童等使用者需求納入考量，讓來公園遊玩的民眾都能感受到優質如廁空間。

今日開工典禮典禮，市長盧秀燕、建設局長陳大田、文化局長陳佳君、民政局長吳世瑋、都發局副總工程司朱文彬、東區公所區長何宜真、市議員羅廷瑋、李中、鄭功進、邱素貞、何敏誠、東區戶政事務所主任喻梅芝、大智國小校長鄭麗娟、進德國小校長莊慶鑫及在地里長均出席，立法委員黃國書、身障童盟、台中遊戲場許願池也派代表出席關心。