盧秀燕滿意度破6成　台中市改制升格後唯一一人

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者徐政璿／台北報導

《遠見雜誌》今（26） 日公布2022縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕的施政分數與滿意度持續向上攀升，再創新高、不滿意度也明顯下降，雙雙締造台中市升格以來之最佳表現，該雜誌亦特別指出，「盧市長是台中改制以來唯一破六成的台中市長」。

根據雜誌調查，盧秀燕的施政分數與施政滿意度均較去年有所提升、不滿意度也持續下探，整體進步幅度顯著，細觀其61.9%的滿意度，是創台中升格改制以來的新高，更是多位台中市長中，唯一一次突破六成的，而施政分數68.6分，亦是升格以來最高。此外，民眾對盧秀燕連任的支持度較去年提升4.9%，挺進53.9%，獲得過半民眾肯定。

從《遠見雜誌》歷次公布的數據顯示，台中市8大施政中的「醫療衛生」獲得8成以上高滿意度、「教育」面向也得到7成民眾肯定，而在「觀光休閒」、「道路與交通」、「消防及公共安全」與「環保」等項目之滿意度亦達到6成以上。

台中市政府指出，盧秀燕上任後許多大型建設有突破性的進展，像是捷運綠線通車、台中巨蛋、會展中心等國際級建設動工、全台首座美術館與圖書館共構的「台中綠美圖」在這個月完成上樑，達成重要的里程碑。

不僅如此，市府也積極推動雙十公車、燙平專案、美樂地公園、社會住宅、公托公幼倍增等民生計畫，更透過「藍天白雲行動」專案，讓台中的空氣品質獲得明顯改善；而在招商與防疫並重的堅持下，經濟一路長紅，依據經濟部最新的統計資料顯示，今年第1季的8項重大經濟指標穩居全台之冠。

市府說明，每份民調都是施政的重要參考依據，此次《遠見雜誌》的調查結果是對台中市實力的驗收，也是引領團隊持續向上的指標。市府並強調，目前新冠疫情嚴峻，現階段最重要的任務就是齊心防疫，市府將積極掌握疫情發展，完善各項防疫政策與施政作為，不僅要成為市民堅實的後盾，更以將台中打造成為最幸福、最具光榮感的城市為目標，全力以赴。