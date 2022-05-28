永不放棄環縣自行車賽9國3千人較勁　前總統馬英九4度參賽

▲大會與紫南宮合作推出可嵌入虎年錢母的紀念獎牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與臺灣自由車運動協會、紫南宮共同辦理第10屆「2022永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，將於29日上午6時於竹山消防署訓練中心第一停車場舉行；前總統馬英九將第4度參加，與來自9國、總共3092名選手們一起挑戰環縣騎車樂趣。

縣府指出，本賽事參加選手於限定7小時內完成全程，大會除將頒給完賽證書、由紫南宮提供的虎年發財錢母一枚，還可獲得精心設計的「旋轉錢坤」完成獎牌一面：該獎牌配合活動特色打造為鏤空金元寶造型，選手完賽後可將錢母鑲入獎牌圓心，象徵在騎乘路途中有紫南宮土地公庇佑一路平安，以及圓滿、發財之意。

縣府表示，今年參加人數計3092人，包括男子2608人、女子484人，年齡最大77歲、最小10歲，其中有21位外籍選手，菲律賓8人最多、馬來西亞6人、中國大陸2人，以及美國、哥倫比亞、印尼、日本、新加坡各1人；選手將自竹山鎮出發，經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮，再回到紫南宮，全程99.9公里。

大會因應疫情配合防疫工作，要求參加騎士須打滿疫苗2劑，若未打滿2劑者，由領隊提供活動前2天快篩陰性證明，才能出賽並要求選手當天若有發燒、喉嚨不適、咳嗽等症狀，禁止出賽，大會會場設置防疫消毒門讓選手消毒使用，選手報到出發及回到終點均須配戴口罩。