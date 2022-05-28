「自行車友善旅宿票選」開跑　6／2前投票就能抽萬元住宿券

▲觀光局於5月23日至6月2日辦理「2022自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎」活動。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局於5月23日至6月2日辦理「2022自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎」活動，共計728家自行車友善旅宿參與，提供萬元自行車友善旅宿住宿券及餐券等抽獎獎項，6月2日前只要投票1次就可獲得1個抽獎機會。

觀光局長張錫聰表示，自行車旅遊是深度體驗台灣之美的最佳戶外旅遊方式之一，特別在疫情時期，騎乘自行車的旅遊方式受到世界各地旅客的歡迎，且目前全臺灣環島自行車路網已經完成，其中與各縣市自行車路線串接之16條多元自行車路線遊程，更主打親民、老少皆宜之漫遊自行車旅遊路線，將可吸引更多自行車旅遊族群。

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▲自行車旅遊兼顧休閒與運動，近年來蔚為風潮。（圖／記者蔡玟君攝）

為鼓勵國人騎乘自行車旅遊，交通部觀光局自2021年起便結合旅宿業者推動「自行車友善旅宿」，提供旅客自行車停放空間、清潔及維修區域，以解決旅客人車住宿、自行車修繕空間等需求，至今已有超過1,000家旅宿業者加入。

觀光局表示，旅客可以自行在臺灣旅宿網之「自行車友善旅宿專區」，依縣市或16條多元路線進行查詢，選擇適合的自行車友善旅宿入住。