蘇貞昌要法辦郭彥均？　國民黨怒嗆：好膽把發聲者都辦

▲藝人郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

記者崔至雲／台北報導

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友對話，直指「看到這麼多孩子就這樣走了」，截圖曝光後引發熱議，行政院長蘇貞昌今（28日）受訪時痛斥，不實謠言有很明顯的操作痕跡，將加以究責、查辦。對此，國民黨反嗆，政府不努力保護民眾，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，打壓言論自由，根本凸顯自己是防疫無能。

國民黨文傳會副主委林家興指出，郭彥均只因為貼文與醫護友人對話「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，呼籲大家善待我們的醫療人員，卻被綠營網路意見領袖帶頭洗版出征、逼著道歉，蘇貞昌竟然加碼指控這是「有明顯操作」的假訊息，難道十位染疫逝世的孩子還不算多？所有的父母聽到政府是如此無能又冷血，怎能不對孩子安危感到焦慮、對政府感到憤怒？

林家興表示，當前政府防疫無方，美國《彭博》最新全球防疫韌性月評比出爐，台灣竟排名世界倒數第3，一口氣掉了19名。今年1月時，台灣仍在53國中排名第8，但今年疫情延燒以來，名次不斷下降，5月竟掉到51名，是倒數第三名，不但創下單月最大跌幅，也只贏過中國大陸及俄國，如此糟糕的防疫成績，難道又是「看好了，台灣只示範一次？」

林家興強調，台灣防疫失控，讓國際包括美國在內將台灣列為高風險地區，沒人敢來！留在國內的民眾不但要忍受政府無能、搞出「既缺、又慢，還亂」的亂象，還要為家人與孩子擔心受怕，說真話的人，還要忍受被網軍出征、被政府約談，壓制民眾真實的心聲！人民絕對不能忍受！

林家興痛批，面對蔡政府動用國家機器箝制言論自由，國民黨會號召全體黨公職及所有願意為孩子發聲的人持續貼文、用各種行動為孩子的權益發聲，「如果蘇貞昌有膽，就把這些人通通都移送法辦！」

