記者邱晟軒／綜合報導

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友對話，直指醫院情況很慘，「看到這（麼）多孩子，就這樣走了」引發大批網友出征狂罵，郭隨即刪文道歉；行政院長蘇貞昌28日更進一步稱將究責查辦。對此，曾是主播的民眾黨台北市議員參選人吳怡萱痛批政府「追殺講實話的人」，更點名前桃園市議員王浩宇，直言「全台家長與醫護絕對不會忘記你」。

吳怡萱今天在臉書發文表示，「國內兒童染疫人數持續增加，郭彥均只不過說『很多孩子走了』，就要被你查辦！有問題的不是郭彥均，有問題的是你蘇貞昌！」

吳怡萱質問蘇院長，「你有看到這8位孩子走了嗎？請問蘇院長，到底『多少』孩子才叫多？請問蘇院長，這些孩子對你來說是數字還是人命？請問蘇院長，你的心是鐵做的嗎？國家機器動起來，追殺講實話的人，這就是我們的政府。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭彥均臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」。（圖／翻攝郭彥均臉書）

針對前桃園市議員王浩宇將郭彥均發文內容主動提報指揮中心，吳怡萱昨（27日）也發文表示，「感謝熱心前議員王浩宇，全台家長與醫護絕對不會忘記你！」

吳怡萱指出，繼Netflix之後，又有人因為說實話而被迫道歉！藝人 郭彥均 在臉書發文聲援醫護朋友，點出醫護人員從四月開始不眠不休在救人，呼籲大眾珍惜愛護醫護人員，朋友一句感嘆「看到這麼多孩子就這樣走了」，卻被前議員王浩宇扭曲原意，變成「該醫院有很多孩子因Covid-19而病逝」，還熱（ㄜˋ）心（ㄧˋ）通報CDC，讓郭彥均不得不被逼得刪文道歉。

「台灣何時變成被政治立場綁架的一言堂？一言不合就會被出征？」吳怡萱說，近來出現兒童因為確診併發腦炎死亡個案，讓家長人心惶惶是事實；醫護人員從四月開始承受極大壓力、被當「得來速」也是事實，郭彥均幫忙前線發聲，卻被網友、側翼出征到刪文，這是什麼樣的世界？尤其王浩宇帶風向誤導大眾，要郭彥均講出是「哪家醫院」，根本就是獵巫式的行為。

▲郭彥均醫護友稱「很多孩子走了」，王浩宇主動向CDC提報要查 。（圖／翻攝王浩宇、郭彥均臉書）

吳怡萱表示，同樣是言論領袖，一位為人父母，同理其他爸媽的焦急心情，同時不忘善用影響力，呼籲大眾善待醫護人員；另一位被法院認證造謠的言論領袖，則是揭了瘡疤忘了痛，完全忘記自己被罷免的恥辱。不但沒有以一個意見領袖的身份為民發聲，還為了粉飾太平踐踏家長的憂心。

吳怡萱最後呼籲，除了善待前線醫護人員，我希望不論立場，都能設身處地為不同立場意見的人著想。而在這個節骨眼，為了政治立場與利益，漠視、踐踏他人苦難的人，全台家長與醫護絕對不會忘記！