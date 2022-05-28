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「看到海特別興奮」她拚上船副　年薪曝光

▲▼魏芯蓮嚮往海洋，目前擔任三副。（圖／航港局提供）

▲魏芯蓮嚮往海洋，目前擔任三副。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

8年級生魏芯蓮因住在全台唯一不靠海城市的，從小看到海洋就特別興奮，因此考上船副，因此考上船副，以該職務月薪14到17萬元推估，年薪不但破百萬更上看2百萬元。她說，走一回與其他人不同的路，視野更寬廣。交通部航港局第二次航海人員測驗今(28日)起登場，吸引562人搶報考，即便疫情擾局，到考率約有8成3。

交通部航港局今表示，今年第2次航海人員測驗5月28日、29日兩日登場，計有562名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考152人，到考人數127人，到考率83.55%。考畢試題及答案將於5月30日在交通部航港局第二代航港單一窗口服務平臺MTNet2.0航海人員測驗管理子系統。

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▲▼魏芯蓮嚮往海洋，目前擔任三副。（圖／航港局提供）

▲魏芯蓮嚮往海洋，目前擔任三副，年薪破百萬。（圖／航港局提供）

87年次的魏芯蓮畢業於台北海洋科技大學航海系，去(2021)年通過航海人員測驗，她住在全台灣唯一不靠海的城市，從小看到海就會特別興奮，選擇就讀航海系，是覺得想要與他人不同，又可以跟海洋多接觸。

魏芯蓮一開始只是覺得船員這個行業很特別，在校期間，學校請了很多航商跟學長姐來分享海上經歷，了解在商船工作不僅只是一個高薪的職業，也是對自我的挑戰；比起其他同年齡層的年輕人，能夠快速的存到人生第一桶金，且也能提升自己的生活品質。

大四時魏芯蓮到長榮的Ever Boomy船上實習，她也分享在船上航行經驗，有次從日本回台灣途中，恰巧遇到鋒面經過，船上載的貨也多，因此船體左右晃動到快40度，駕駛台跟房間的東西都到處亂飛，走路如果沒抓好，也會被甩出去，幸好最後順利回到台灣。

▲▼魏芯蓮嚮往海洋，目前擔任三副。（圖／航港局提供）

▲魏芯蓮鼓勵年輕人加入船員行列，走一回與他人不同的路。（圖／航港局提供）

目前在長榮海運擔任三副的魏芯蓮說，當船員其實是個不錯的選擇，她當初就是覺得這個行業很特別就來了，而且可以邊跑船邊存錢，邊思考人生方向。如果條件允許的話，她希望可以一路晉升到船長，對她來也是對自我的一種肯定，也希望有熱忱、願意多看看外面世界的年輕朋友加入船員行列，走一回與其他人不同的路，視野更寬廣。

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