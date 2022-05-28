超商「6款吐司新品」來了！咬下爆巧克力、草莓餡　還有超濃奶香

▲萊爾富開賣6款究柔吐司新品，大、小份量通通有。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吐司控快看過來！就有超商一次開賣「6款吐司新品」，吐司口感柔軟度大升級，首推「巧克力／草莓夾心吐司，一口咬下就能吃到滿滿的巧克力、草莓內餡，非常適合買來當下午茶，另外還有小包裝「鮮奶吐司2片」方便少量購買，每口都能嚐到濃郁的牛奶香。

萊爾富這次特別開發湯種比例、研發自家特製麵種，打造出柔軟度全面升級的「究柔吐司」，並一口氣推出「6大究柔吐司新品」，喜歡吃甜的你一定要試試「巧克力/草莓夾心吐司」，柔軟的吐司裡分別包覆著巧克力醬、草莓與藍莓果醬，每口都能吃到飽滿的餡料口感。

▲巧克力／草莓夾心吐司咬下就是香濃內餡。



▲究柔吐司口感再升級。



「究柔原味無邊吐司4片」為超商通路首創小份量包裝吐司，貼心切除吐司邊，直接拿著吃也不怕掉屑，若需要大份量則可參考「究柔原味吐司家庭號8片」；本次新品也同時與光泉鮮乳聯名開發「究柔鮮奶吐司家庭號8片」以及「究柔鮮奶吐司2片」，咬下就能品嚐到牛奶的濃醇香。

歡慶OREO 110週年生日慶，7-11將於6/1起獨家販售限量「OREO脆脆系列－香草雙層雪糕」以及「OREO脆脆系列－巧克力雙層雪糕」，雙層造型雪糕一次可以吃到2種口感，外層以巧克力脆皮裹上OREO脆餅，冰心則以香草或巧克力雪糕拌入OREO脆餅，完美打造「雙倍爽脆」的絕妙滋味。

▲外層裹上巧克力脆皮搭配OREO脆餅，咬下就能吃到拌入OREO脆餅的巧克力或香草雪糕。（圖／7-11提供，下同）



▲2款OREO雪糕於6/1起可搭配「夏日大BINGO」抽抽樂活動，最低0元起爽吃。

以上2款新品可參加「夏日大BINGO」抽抽樂活動，6/1起至6/28止，至門市購買指定冰品任選2件，就有機會抽中最低0元起優惠；另外，7-11還要獨家加碼抽60CM「OREO造型大抱枕」，限量50名，6/1起至6/28期間只要購買任3件OREO指定商品即可抽。