　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「6款吐司新品」來了！咬下爆巧克力、草莓餡　還有超濃奶香

▲▼萊爾富開賣6款吐司新品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣6款究柔吐司新品，大、小份量通通有。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吐司控快看過來！就有超商一次開賣「6款吐司新品」，吐司口感柔軟度大升級，首推「巧克力／草莓夾心吐司，一口咬下就能吃到滿滿的巧克力、草莓內餡，非常適合買來當下午茶，另外還有小包裝「鮮奶吐司2片」方便少量購買，每口都能嚐到濃郁的牛奶香。

萊爾富這次特別開發湯種比例、研發自家特製麵種，打造出柔軟度全面升級的「究柔吐司」，並一口氣推出「6大究柔吐司新品」，喜歡吃甜的你一定要試試「巧克力/草莓夾心吐司」，柔軟的吐司裡分別包覆著巧克力醬、草莓與藍莓果醬，每口都能吃到飽滿的餡料口感。

▲▼萊爾富開賣6款吐司新品。（圖／萊爾富提供）

▲巧克力／草莓夾心吐司咬下就是香濃內餡。

▲▼萊爾富開賣6款吐司新品。（圖／萊爾富提供）

▲究柔吐司口感再升級。

「究柔原味無邊吐司4片」為超商通路首創小份量包裝吐司，貼心切除吐司邊，直接拿著吃也不怕掉屑，若需要大份量則可參考「究柔原味吐司家庭號8片」；本次新品也同時與光泉鮮乳聯名開發「究柔鮮奶吐司家庭號8片」以及「究柔鮮奶吐司2片」，咬下就能品嚐到牛奶的濃醇香。

歡慶OREO 110週年生日慶，7-11將於6/1起獨家販售限量「OREO脆脆系列－香草雙層雪糕」以及「OREO脆脆系列－巧克力雙層雪糕」，雙層造型雪糕一次可以吃到2種口感，外層以巧克力脆皮裹上OREO脆餅，冰心則以香草或巧克力雪糕拌入OREO脆餅，完美打造「雙倍爽脆」的絕妙滋味。

▲▼7-11獨家2款OREO雪糕。（圖／7-11提供）

▲外層裹上巧克力脆皮搭配OREO脆餅，咬下就能吃到拌入OREO脆餅的巧克力或香草雪糕。（圖／7-11提供，下同）

▲▼7-11獨家2款OREO雪糕。（圖／7-11提供）

▲2款OREO雪糕於6/1起可搭配「夏日大BINGO」抽抽樂活動，最低0元起爽吃。

以上2款新品可參加「夏日大BINGO」抽抽樂活動，6/1起至6/28止，至門市購買指定冰品任選2件，就有機會抽中最低0元起優惠；另外，7-11還要獨家加碼抽60CM「OREO造型大抱枕」，限量50名，6/1起至6/28期間只要購買任3件OREO指定商品即可抽。

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
快訊／老闆18歲女兒操作堆高機　遭牙叉壓身命危
「看到海特別興奮」　24歲正妹拚上船副年薪曝光
藍營號召全國黨公職聲援郭彥均　若講真話要法辦「那通通法辦」
安珀赫德慌了！「9人陪審團選邊站」對她真實反應曝光
高雄夫婦飆360km！　帶兒搶打BNT
快訊／3國中生相約黃蝶翠谷釣魚！　1人踩空溺斃
陳時中「不實炒作最高罰300萬」　郭彥均回應了
7+7都要結束了！確診第13天「還是陽」傻眼　一族群崩潰+1
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「6款吐司新品」來了！咬下爆巧克力、草莓餡　還有超濃奶香

開34年「基隆愛三路麥當勞」明天熄燈！　原因曝光

「眼睛痠澀、鼻塞、失眠」長期無解？專家：用「它」十分鐘就能改善

自煮風潮夯！熊媽媽買菜網業績成長86%　單一溫層全台699元免運

蠟筆小新迷衝了！超商獨賣「5款限量周邊」　滿版動感超人口罩超Q

永慶房屋推「短期成交熱區地圖」　驚見房市炒短線獲利50%！

【爆怨公社】抗癌文意外助攻　余祥銓瘦身成功攀向人氣高峰

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

防疫一條心！東森購物攜手會員做公益　捐贈保健品給長照機構

桃園統領廣場全新升級　百貨業首家NIKE旗艦店5／27重磅登場

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

超商「6款吐司新品」來了！咬下爆巧克力、草莓餡　還有超濃奶香

開34年「基隆愛三路麥當勞」明天熄燈！　原因曝光

「眼睛痠澀、鼻塞、失眠」長期無解？專家：用「它」十分鐘就能改善

自煮風潮夯！熊媽媽買菜網業績成長86%　單一溫層全台699元免運

蠟筆小新迷衝了！超商獨賣「5款限量周邊」　滿版動感超人口罩超Q

永慶房屋推「短期成交熱區地圖」　驚見房市炒短線獲利50%！

【爆怨公社】抗癌文意外助攻　余祥銓瘦身成功攀向人氣高峰

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

防疫一條心！東森購物攜手會員做公益　捐贈保健品給長照機構

桃園統領廣場全新升級　百貨業首家NIKE旗艦店5／27重磅登場

認開房間偷吃人夫！　知名藝術團女團長辯：原配放任也有錯

德州槍手血洗校園！美國獨有槍枝文化背後複雜　1年4.5萬人喪命

高雄人快看！陳其邁宣布加開13兒童BNT門診　今晚6點手刀約起來

快訊／老闆女兒操作堆高機不慎壓到自己　命危送醫搶救

恰巧國搜中心值班後「都快篩陽」　民航局連4人中鏢

葉竹軒頂替蔣智賢扛5棒　丘總解釋原因

小室圭又落榜簽證倒數中！傳將動用真子「30年存款」轉行投資人

毒鴛鴦改造遙控霰彈槍被逮　快篩2條線…警臉上3條線急套防護衣

快訊／太陽挺進T1元年總冠軍賽　塔克老師末節上課擊退特攻

無照男開瑪莎拉蒂GranTurismo「小學前面呼嘯」　酒測超標...整台吊走

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

消費熱門新聞

基隆愛三路麥當勞將熄燈！業者回應了

快訊／全家發票最新中獎名單出爐

失眠長期無解？專家：用「它」就能改善

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

快訊／7-11開出4張千萬發票！

全家也買得到「唾液快篩」了

全聯小時達限時買600送300元！

超商獨賣「史努比16款限量周邊」！

永慶房屋推「短期成交熱區地圖」

是你嗎？全聯開出千萬發票

一天一包就能瘦！醫師研發減重茶

收下！8大速食店激省優惠懶人包

草莓網也能買到台灣EUA認證快篩最低46元

自煮風潮夯　熊媽媽買菜網業績成長86%

更多熱門

相關新聞

超商獨賣蠟筆小新5款限量周邊

超商獨賣蠟筆小新5款限量周邊

蠟筆小新粉絲快看！就有超商開賣最新蠟筆小新「5款防疫周邊小物」，滿滿的小新、動感超人印滿口罩上，戴在臉上超吸睛，還有戴口罩必備的「口罩香氛扣」，滴入精油後放在口罩上就會散發淡淡香氣，戴口罩也要很療癒。

超商獨家開賣「OREO週年限定口味」

超商獨家開賣「OREO週年限定口味」

OREO變2款雪糕了！超商獨家限量開賣

OREO變2款雪糕了！超商獨家限量開賣

最低0元開吃！超商最新4款清爽系冰品

最低0元開吃！超商最新4款清爽系冰品

太欠吃！超商最新2款銷魂慕斯杯

太欠吃！超商最新2款銷魂慕斯杯

關鍵字：

超商美食吐司超商新品

讀者迴響

熱門新聞

福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」超仙顏值紅爆PTT

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

律師酸安珀赫德：人生代表作

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面