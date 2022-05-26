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超商最新「2款慕斯杯」來了！檸檬慕斯＋果凍太欠吃　還有滿滿芋泥

▲▼7-11開賣2款慕斯杯。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「2款邪惡慕斯杯」，夏天吃又冰又甜超滿足。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

甜點控快看過來！就有超商獨家開賣最新「檸檬慕斯杯」，最上層鋪滿酸酸甜甜的檸檬慕斯和清爽的檸檬果凍，每一口都是超療癒酸甜滋味，同步還有芋泥控一定會愛的「芋泥白玉慕斯杯」，送進嘴裡是超綿密的芋泥香，且還能吃到戚風蛋糕、白玉，多重口感一杯滿足。

7-11開賣「2款超邪惡慕斯杯」，首推聯手佳興冰果室推出最新的「佳興檸檬慕斯杯」，酸甜檸檬慕斯搭配清爽檸檬果凍，每一口都能享受多層風味與口感，夏日吃上一份超清爽。

▲▼7-11開賣2款慕斯杯。（圖／7-11提供）

▲「佳興檸檬慕斯杯」最上層鋪滿檸檬果凍和檸檬慕斯。

▲▼7-11開賣2款慕斯杯。（圖／7-11提供）

▲「連珍芋泥白玉慕斯杯」能吃到滿滿的芋泥。

如果你是芋泥控，絕對不能錯過「連珍芋泥白玉慕斯杯」，由基隆百年老店連珍監製，使用巧克力戚風蛋糕搭配椰香、芋泥慕斯，最上層以白玉及芋泥擠花點綴，送進嘴裡就能嚐到濃郁芋泥香；以上2款即日起至6/28止可享搭配CITY CAFE中杯美式／拿鐵半價優惠。

人氣手搖飲店「CoCo」則是推出用喝的甜點「啵啵恰恰」，特意選用斑蘭奶茶作為基底茶，再放進些許芋頭增添口感，配料部分則有西谷米、啵啵晶球，每一口都像在喝甜湯一樣，滿足到不行，且除了提供常態杯裝之外，更推出限量「胖胖瓶」選擇，Q萌造型肯定要先搶拍一波再說，即日起全門市就能買到，數量有限、售完為止。

▲▼CoCo推全新甜點系飲品「啵啵恰恰」。（圖／CoCo提供）

▲超可愛甜點系胖胖瓶手搖杯來了。（圖／CoCo提供）

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