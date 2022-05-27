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蠟筆小新迷衝了！超商獨賣「5款限量周邊」　滿版動感超人口罩超Q

▲▼ 7-11開賣蠟筆小新口罩、香氛扣。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「蠟筆小新醫療口罩」，共有3款可選。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

蠟筆小新粉絲快看！就有超商開賣最新蠟筆小新「5款防疫周邊小物」，滿滿的小新、動感超人印滿口罩上，戴在臉上超吸睛，還有戴口罩必備的「口罩香氛扣」，滴入精油後放在口罩上就會散發淡淡香氣，戴口罩也要很療癒。

7-11全台3500間門市即日起開賣最新「蠟筆小新醫療口罩」，共有恐龍、睡衣及動感3款圖案可選，每盒10片，口罩底色為白色，上面印著滿版圖案超可愛，同步也在ibon開放預購「蠟筆小新口罩香氛扣」，分為2款（每款有2顆圖案），採用磁鐵吸附設計，滴入精油就會散發香氣，讓戴口罩變得更療癒。

▲▼ 7-11開賣蠟筆小新口罩、香氛扣。（圖／7-11提供）

▲「蠟筆小新口罩香氛扣」滴入精油會散發香氣。

喜歡蠟筆小新的你也一定不能錯過「藏壽司」，即日起至6/2止推出14款「藏壽司x蠟筆小新」限定聯名合作扭蛋，包含5款獨家造型的軟膠吊飾、5款溫暖療癒的「春日部防衛隊」胸章，以及4款搞怪逗趣的蠟筆小新橡皮擦。

▲吊飾+吊飾+橡皮擦共計14款　藏壽司與蠟筆小新聯名扭蛋4／8登場。（圖／記者黃士原攝）

▲藏壽司與蠟筆小新聯名扭蛋即日起至6/2止登場。（圖／記者黃士原攝）

其中動感威力破表的的軟膠吊飾，不僅能看見穿上藏壽司專屬制服的店長小新，還有鮮度君上呼呼大睡的睡衣小新，更有捧著茶杯的呆萌小葵、坐在藏壽司土藏造型屋上看家的小白，以及握著鮮蝦與鮭魚壽司威風的肥嘟嘟左衛門。

▲吊飾+吊飾+橡皮擦共計14款　藏壽司與蠟筆小新聯名扭蛋4／8登場。（圖／記者黃士原攝）

▲5款溫暖療癒的「春日部防衛隊」胸章，以及4款搞怪逗趣的蠟筆小新橡皮擦。（圖／記者黃士原攝）

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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