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最低0元開吃！超商最新「4款清爽系冰品」　葡萄冰沙＋奶蓋太邪惡

▲▼7-11最新4款清爽系冰品 。（圖／7-11提供）

▲7-11最新4款清爽系冰品，還特別引進來自日本的「LOTTE爽冰淇淋－漂浮汽水風味」 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

連日下雨好憂鬱，不如就買冰待在家享受！就有超商推出全新4款清爽系冰品，一定要吃特別從日本引進的「漂浮汽水風味冰淇淋」，蘇打汽水和香草冰淇淋碰出超療癒滋味，同步還有又酸又甜的「葡萄冰沙聖代」，不僅能吃到香濃的葡萄冰沙，還有蒟蒻、優格奶蓋，且即日起只要購買指定冰品任選2件，還有機會抽中最低0元優惠。

7-11即日起至6/28止推出「夏日大BINGO」活動，只要至門市購買指定冰品任選2件，就有機會獲得最低0元起優惠，而本次活動也推出多款冰品，除了先前的濃郁系冰品之外，這次還有全新「4款清爽系冰品」，首先是「LOTTE爽冰淇淋－漂浮汽水風味」，使用清爽蘇打汽水混搭香甜香草冰淇淋，並以螺旋方式注入，採日本爽冰專利技術，呈現多層次風味。

▲▼7-11最新4款清爽系冰品 。（圖／7-11提供）

▲21Plus招牌冬瓜檸檬也變身冰棒了。

▲▼7-11最新4款清爽系冰品 。（圖／7-11提供）

▲「憋氣檸檬百香檸檬冰棒」吃得到清爽的百香、檸檬香氣。

「21Plus冬瓜檸檬Q凍凍冰棒」使用黑糖熬煮的冬瓜茶與屏東九如的檸檬汁製成，加上Q彈的檸檬果凍，每口都酸甜清爽；「憋氣檸檬百香檸檬冰棒」果汁含量16%，將檸檬切片急速冷凍搭配埔里百香果，無添加色素跟香料，口味消暑又解膩，最後則是「小美葡萄冰沙聖代」，一打開就能聞到超濃葡萄香，葡萄冰沙裡還加了蒟蒻、優格奶蓋，讓整體口感變得更豐富。

夏天除了吃冰還要喝手搖飲，「清原芋圓」驚喜祭出「芋頭沙西米露買1送1」，芋頭沙西米露可是清原必點飲品之一，不僅喝得到滿滿芋泥冰沙，再放進西米露增添口感，濃郁滋味可是讓大批芋頭控甘願買單。

▲▼清原芋頭沙西米露。（圖／清原提供）

▲清原芋頭沙西米露限時買1送1。（圖／清原提供）

而這杯罪惡美味終於有限時優惠了，即日起至6/7止，凡在全台有Uber Eats的清原店家下單「芋頭沙西米露」，即可享有「買1送1」優惠，單筆最多限購10組，提醒店家外送自取不適用此優惠。

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