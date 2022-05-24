熟識的「阿姨」要他辦約定帳戶　水電工差點中招

▲行員指出約定7帳戶都是警示帳戶。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲水電工陳姓男子，接到熟識做水電的「阿姨」電話指示到銀行辦理約定帳戶，行員發現對方提供7組帳戶都是警示帳戶疑似遭詐騙，員警趕抵現場了解後，請他以電話立即與真正阿姨聯絡，阿姨回以「我神經病，沒這回事」否認，當即證實是詐騙集團的犯罪伎倆。警方呼籲，接獲自稱親友電話應多加查證，避免成為詐騙受害人。

▲▼陳男認為熟識多年的阿姨不會騙他，員警出招請他電話求證，當場戳破騙局。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所23日14時許，接獲轄區金融機構通報，表示民眾疑似有遭詐騙狀況欲1次辦理7個指定帳戶，且不願接受行員關懷詢問反指大驚小怪，請員警到場協助勸導。

員警黃政賢、鐘士傑迅速到場瞭解，陳男表示，從事水電工作的他近日因疫情暫時休息，前天接到合夥經營水電行的「阿姨」電話，表示許多廠商及顧客為了防疫，希望可以把原本到店結款改為匯款，但「阿姨」說她有積欠一些款項不方便提供帳戶，所以要他到銀行辦理約定帳戶，員警請其詳加查證，他表示認識10幾年的阿姨又一起經營水電行，怎麼可能會認錯？

經員警及行員查詢，｢阿姨｣所提供的7個帳戶都已被列為警示帳戶，陳男當場嚇一大跳，馬上打電話透過爸爸向真正的錢姓阿姨求證，阿姨回以「我神經病，沒這回事」否認，並表示水電行暫時休息中怎麼會有匯款的問題，而且自己也沒有打過電話要他辦什麼指定帳戶，陳男才確定原來那個熟悉的聲音，真的是詐騙集團的騙子，自己差點被騙成為人頭帳戶而不自知。