　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熟識的「阿姨」要他辦約定帳戶　水電工差點中招

▲行員指出約定7帳戶都是警示帳戶。（圖／桃園警分局提供）

▲行員指出約定7帳戶都是警示帳戶。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲水電工陳姓男子，接到熟識做水電的「阿姨」電話指示到銀行辦理約定帳戶，行員發現對方提供7組帳戶都是警示帳戶疑似遭詐騙，員警趕抵現場了解後，請他以電話立即與真正阿姨聯絡，阿姨回以「我神經病，沒這回事」否認，當即證實是詐騙集團的犯罪伎倆。警方呼籲，接獲自稱親友電話應多加查證，避免成為詐騙受害人。

▲▼陳男認為熟識多年的阿姨不會騙他，員警出招請他電話求證，當場戳破騙局。（圖／桃園警分局提供）

▲▼陳男認為熟識多年的阿姨不會騙他，員警出招請他電話求證，當場戳破騙局。（圖／桃園警分局提供）

▲▼陳男認為熟識多年的阿姨不會騙他，員警出招請他電話求證，當場戳破騙局。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所23日14時許，接獲轄區金融機構通報，表示民眾疑似有遭詐騙狀況欲1次辦理7個指定帳戶，且不願接受行員關懷詢問反指大驚小怪，請員警到場協助勸導。

員警黃政賢、鐘士傑迅速到場瞭解，陳男表示，從事水電工作的他近日因疫情暫時休息，前天接到合夥經營水電行的「阿姨」電話，表示許多廠商及顧客為了防疫，希望可以把原本到店結款改為匯款，但「阿姨」說她有積欠一些款項不方便提供帳戶，所以要他到銀行辦理約定帳戶，員警請其詳加查證，他表示認識10幾年的阿姨又一起經營水電行，怎麼可能會認錯？

經員警及行員查詢，｢阿姨｣所提供的7個帳戶都已被列為警示帳戶，陳男當場嚇一大跳，馬上打電話透過爸爸向真正的錢姓阿姨求證，阿姨回以「我神經病，沒這回事」否認，並表示水電行暫時休息中怎麼會有匯款的問題，而且自己也沒有打過電話要他辦什麼指定帳戶，陳男才確定原來那個熟悉的聲音，真的是詐騙集團的騙子，自己差點被騙成為人頭帳戶而不自知。

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
LIVE／兒童BNT預約超搶手　陳時中最新說明
謝氏早點闆娘淚訴「只無罩走出8步」　衛生局認違規：最重罰30
快訊／梅雨彈來襲！　6縣市大雨特報
快訊／徐巧芯口罩拉到下巴　再吃3000元罰單
快訊／顏行書退出演藝圈13年宣布當爸！　女兒出生51天
提早放暑假？　柯文哲鬆口「配套要先想好」
兒童BNT配送量曝光！　各縣市開打時間一次看
流理台上2度性侵女直播主　Gino勁宥下場出爐
鼻腔快篩崩盤？這通路1劑賣150元　他笑：滯銷了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

肇逃衝國道被逮！苗栗惡霸起底　風景區恐嚇業者...還害警員骨折

廠商清庫存車床找白手套牽線　台電維修處專員拿回扣600萬慘了

通報男友猴硐棄養橘貓　調監視器一查：妳是共犯！重罰情侶14萬

流理台上2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥「看到就想要」下場出爐

AV女優徵選…E乳理財專員報名　絕美外型網暴動：她注定要拍了！

網美「丟魚擲茭」可罰1.5萬不算慘　這動作涉刑法最重判囚1年

快訊／砂石車雨天撞護欄「折甘蔗」　台88線嚴重回堵5公里

和小三海外瘋狂偷情挨告　腫瘤名醫又被控「螺旋刀」手術詐健保

熟識的「阿姨」要他辦約定帳戶　水電工差點中招

確診者孤獨死！滿屋惡臭蛆蟲鑽出垃圾袋…消防猛男悲嘆人生

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

白柴「四輪鎖死」拒散步　狂甩頭反抗：偶要肥家！

肇逃衝國道被逮！苗栗惡霸起底　風景區恐嚇業者...還害警員骨折

廠商清庫存車床找白手套牽線　台電維修處專員拿回扣600萬慘了

通報男友猴硐棄養橘貓　調監視器一查：妳是共犯！重罰情侶14萬

流理台上2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥「看到就想要」下場出爐

AV女優徵選…E乳理財專員報名　絕美外型網暴動：她注定要拍了！

網美「丟魚擲茭」可罰1.5萬不算慘　這動作涉刑法最重判囚1年

快訊／砂石車雨天撞護欄「折甘蔗」　台88線嚴重回堵5公里

和小三海外瘋狂偷情挨告　腫瘤名醫又被控「螺旋刀」手術詐健保

熟識的「阿姨」要他辦約定帳戶　水電工差點中招

確診者孤獨死！滿屋惡臭蛆蟲鑽出垃圾袋…消防猛男悲嘆人生

美15歲少女看NBA球賽上廁所竟被綁架10天　裸照出現在色情網站

宜蘭+2128　5／25起傳簡訊讓民眾快速領取防疫包、愛心袋

肇逃衝國道被逮！苗栗惡霸起底　風景區恐嚇業者...還害警員骨折

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見到「凸起那一根」　激憤狂歐萬人收看

LIVE／巴拿馬長榮國際之爭說分明　弟弟派公開錄影畫面

衛星照曝俄羅斯偷竊烏克蘭糧食！　俄軍控制區「穀倉被清空」

廠商清庫存車床找白手套牽線　台電維修處專員拿回扣600萬慘了

曾重傷截肢！3腳浪犬「大黃」被廖老大收編　對鏡頭燦笑：謝謝你

RUN新聞不正經桌球賽開打！ 江宏傑四球結束遊戲眾人傻眼

兩聯盟交流賽24日開打　吳念庭等西武3主將重返一軍

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

兆豐銀OL遇愛情詐騙　2個月盜ATM千萬

遭恐怖情人開車輾過！女軍人多處骨折恐癱瘓

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

台中男開BMW自撞　上救護車才說：確診居隔中

女遊客看花火節　突心臟不適亡

見確診孤獨死+中重症不敢赴醫　消防猛男悲嘆人生

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

帽T殺手欠賭債為600萬行凶　盼共犯一起受罰

散播新冠疫苗會害死人影片　新北男慘了

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

醉漢撲向10歲童　

更多熱門

相關新聞

兆豐銀OL遇愛情詐騙　2個月盜ATM千萬

兆豐銀OL遇愛情詐騙　2個月盜ATM千萬

前兆豐銀行中山分行陳姓女辦事員，以為在網路交友遇到真愛，想與假男友共組家庭，不但自掏腰包幫買虛擬貨幣當結婚基金，還利用主管信任，趁裝填ATM鈔匣時偷錢，並私吞精品業者托存的大量現鈔，2個月來在銀行上上下下無人知曉的情況下，偷了1018萬元全送給假男友，台北地檢署依違反《銀行法》等罪起訴陳女。

火辣女醫寄來黃金！　他攜百萬現金衝機場

火辣女醫寄來黃金！　他攜百萬現金衝機場

詐騙慣犯假扮台塑員工　騙簽約金落網

詐騙慣犯假扮台塑員工　騙簽約金落網

不轉帳就封財產「可幫轉165」　男血汗錢險遭詐

不轉帳就封財產「可幫轉165」　男血汗錢險遭詐

19歲女大生迷上「韓系帥哥」　險被騙

19歲女大生迷上「韓系帥哥」　險被騙

關鍵字：

水電工熟悉阿姨詐騙電話求證戳破

讀者迴響

熱門新聞

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

凱特摩絲將為強尼戴普作證

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面