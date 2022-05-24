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社會 社會焦點 保障人權

誆「表妹在iPhone工作」　大膽女在旗艦店「攬客賣機」詐10人40萬

▲iPhone,功能,技巧,使用,。（圖／pexels）

▲女子佯稱親人在蘋果工作，可以便宜買到手機等3C商品，向10名同事、路人詐得40多萬元。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓女子日前在蘋果手機台北信義區旗艦店，搭訕1名猶豫購買新機的女性，佯稱有親人在iPhone工作，可以拿到便宜產品，被害人不疑有他，和蔡女約在自己工作的地方，給了3萬多元要買1支手機和ipad air，結果遲遲等不到送貨才發現上當報警，檢警一查，蔡女前後騙了不少前同事和路人，台北地檢署24日先針對其中10人受騙40多萬元部分起訴。

據了解，30多歲的蔡女從2020年11月開始，向工作認識的前同事等人佯稱，自己「表妹」或「堂妹」在iPhone工作，可以拿到便宜商品，從手機到耳機等相關配件都可以打折，像是iPhone 11 Pro原價2萬多，她可以用1萬7千5百元拿到，蘋果專屬耳機 AirPods更只要2千元，許多人聽到都想撿便宜，紛紛下訂。

除了詐騙身邊的人，蔡女2021年3月還跑到蘋果實體旗艦店，隨機找消費者遊說，可以代為透過親人買到便宜商品，有名在服務業上班的女子聽信後，請蔡女到自己工作的地方拿錢，苦等好久拿不到訂購的手機才報警。

蔡女因屢傳不到遭通緝，到案後辯稱商品有寄出，不知道為什麼大家都一直沒收到，由於蔡女拿不出寄貨證明等理由，台北地檢署先將她涉嫌詐欺10人，共騙得逾40萬元的部分起訴，其他後續仍有不少被害人提告案件，仍在偵辦中。

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