想婚男交出存摺提款卡　「女友」領光86萬：我結婚有小孩了

▲台中陳男和女網友以結婚為前提交往，把存摺提款卡都交給她，被領走86萬後，還發現對方已婚有小孩了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一陳姓男子與黃姓女網友交往後，認識7個月就將對方視為終生伴侶，把存摺、提款卡都交給她保管。想不到黃女擅自領出86萬餘元後，表示自己已婚有小孩了，陳男深覺被騙，提告要黃女把錢還來，台中地院判黃女將提領的86萬餘元還給陳男。

判決書指出，陳男於2019年1月上交友網站認識網友黃女，陳男以結婚為前提和她交往，每次出遊都給黃女1至2萬元，總共付了30到40萬元。到了8月，黃女說要幫陳男保管財物，陳男不疑有他，把存款作為將來共同買房的資金，將2家銀行帳號和存摺、提款卡及密碼通通交給「未來的老婆」管理。

陳男指控，黃女不經同意，就擅自從他帳戶裡提領87萬餘元，讓他沒錢繳水電費，直到他到黃女住家想把事情問清楚，黃女才坦承說她已婚還有小孩，而且已經把陳男的錢花光了，陳男感覺被詐騙，提告要求黃女還他含利息共88萬元。

黃女辯稱，她雖拿陳男的存摺、提款卡等，但並沒有跟陳男說好要以結婚為目的，共同出資買房，且她只領取了86萬餘元，剩下6500元是陳男自己提領的，陳男領完錢發現其中一個戶頭空了，也沒跟她討回存摺，可見這些錢是陳男給她的生活費。

經台中地院審理，黃女雖被委任保管存摺、提款卡，但無法證明陳男知道並同意她領取款項，判處黃女應返還陳男她所提領的86萬6640元。