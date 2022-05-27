徐巧芯要求警方公布密錄器　再爆最初隱忍原因「宣戰周玉蔻」

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯19日爆出違停施壓員警，近日不斷遭抨擊她為何不要求警方公布密錄器影片。徐巧芯27日晚間在臉書正面迎戰，表態將向警方申請公布19日違規停車的密錄器影片，並強調不公布影片，其實是警方拜託的，「希望我給基層員警一個機會」。

徐巧芯27日在臉書表示，她正式向警方申請公布19日違規停車的密錄器影片，影片可以證明她全程語氣平和，也要求警察開單都是事實，網路上指控她「不讓警方開單」完全是抹黑，未來會提出訴訟，探究背後是否有設局、側翼網軍刻意下套，由於她只有影片調閱權，待警方公布影片後，她也會上傳到臉書中。

徐巧芯進一步爆料，事件發生時，她其實第一時間就詢問警局「能否公開密錄器」，但警方回覆若公開此影片，將涉及到員警瀆職問題，公布以後恐怕該員警未來升遷無望，希望她給基層員警一個機會，「我無意追殺員警，只求澄清事實，且這件事我也有責任，於是同意警局出面說明就好」。

▲徐巧芯與警員密錄器畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐巧芯說，「然而連日以來的抹黑並未停歇，像周玉蔻這樣的劣質媒體人，一直試圖把白布染成黑的，不斷透過各式管道施壓警方要求公開，給了極大的壓力」、「我不可能對這種惡質的媒體文化低頭，因此主動向警察局調閱我這個當事人相關影片，證明5月19日、20日我接受媒體訪問時句句屬實」。

她也是看了密錄器影片才發現，員警一開始掃描車牌時，就應該知道車主是她，「他不僅唸出我的姓名還透露出興沖沖的語氣，讓我實在很懷疑整個過程，包括後續說謊欺騙上司、找疑似網軍的朋友爆料，後續網軍一條龍，再搭配周女節目的追殺大戲，這一連串到底是巧合還是刻意為之的一場局」。

她也指出，周玉蔻曾公開批評警察「無恥」，這幾年更是動用特權的累犯，這次為打擊她，還施壓內政部警政署，逼迫警方公開一個很單純的違規停車影片，「與其讓台北市警察局受到那麼大的壓力，我當然立刻選擇主動公開影片保護公務員」、「從這件事很清楚的看到，到底是誰權力大、誰權力小、有特權的是誰？」

她最後更反擊，「現在正式要求周玉蔻提供與衛生局、萬芳醫院到府PCR採檢的通聯記錄，不公開包括對話過程等通聯，就是不敢，就是特權」。

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