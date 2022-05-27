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王浩宇抓出「徐巧芯5句話」：施壓事實明顯　警方密錄器影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯19日因為紅線違停爆出爭議，她27日正式申請公布當天密錄器影片，不久後台北警察局就公布了當時的密錄器畫面。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇表示，徐巧芯在影片中不斷對警員說「沒關係你要開就開」、「我再回去講」等語，明顯就是向警員施壓。

▲▼警方密錄器畫面曝光！　王浩宇揪住徐巧芯這句話批「施壓事實明顯」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇看了密錄器影片後，認為徐巧芯施壓「事實明顯」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇27日晚間在臉書表示，台北警察局面臨各方壓力，27日晚間公布2分鐘密錄器畫面。影片中可以看見，警員在信義區執行違停開單，徐巧芯助理先走出來，聲稱要將車開走了「能否不開」，警員回答「沒辦法此處是紅線必須開單」。

徐巧芯不久後從餐廳走出，直接拉下口罩表明「我是徐巧芯喔」，更稱「紅線不是先勸導嗎，警察局是這樣跟我說的」，接著說「沒關係你要開就開」、「我再回去講」、「沒差900塊請你開單」等語，男助理則在旁邊說「你開單吧，不然我們不好做人」。

員警疑似在壓力之下，不敢開單，僅無奈說「開了我更不好做人，快開走吧」，要徐巧芯儘快離開。

▲▼警方密錄器畫面曝光！　王浩宇揪住徐巧芯這句話批「施壓事實明顯」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇看了密錄器影片後，認為徐巧芯施壓「事實明顯」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇直言，徐巧芯過去堅稱「曾5次請員警開單」，影像中也未見此畫面。不久後他再度發文，寫下「忍無可忍，統媒抹黑員警、無辜遭記兩申誡，北市警局今晚公布畫面，徐巧芯施壓事實明顯」。

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