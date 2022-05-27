徐巧芯未公布違停影片　林穎孟揭徐式風格：能公開早就迫不及待公開

▲無黨籍北市議員林穎孟。（資料照／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前爆出違停施壓員警爭議，信義分局之後依在上班時發IG限時動態、內部調查時說謊，記了徐姓員警申誡2支。對此，台北市議員林穎孟27日批評，徐巧芯過去通常都很樂意公開影片的紀錄、這次的爭議卻未第一時間公開，「原因不言而喻」。她表示，員警被施壓的情事，應不是北市府樂見的，希望能公開影片，社會自有公評。

林穎孟透過臉書質疑，「徐巧芯議員為何不自行在臉書公布密錄器影像自清？」。她批評，徐巧芯本就精通此道，都可以公審基層員警姓名了，影片能公開早就當天迫不及待公開，根本不用大家催。

林穎孟說，基層員警被議員公告姓名、被網路公審、導致被上級懲處，議員疑似利用權力施壓警察及分局這種事，相信都不是市民所希望樂見。昨天媒體還爆料徐巧芯找議長施壓信義分局不公布密錄器，「堂堂台北市警察分局長可以這樣被議員施壓？」。

林穎孟表示，徐巧芯愛在網路公開自清影片早有前例，去年11月，她指出徐巧芯沒去質詢市長，她就立刻在她臉書公布有去聽報告，但依然沒去質詢的議會監視器畫面自清。「公佈影片速度之快，今年怎麼可能遇到違停案就突然失去主動公布的能力？」。

林穎孟強調，徐巧芯去年為了自清，「甚至還擷取我去廁所十分鐘後走回議事廳聽報告等待質詢的影像」，公布臉書，說她簽到就走，讓粉絲來質疑為什麼她要去上廁所，十分荒謬。她批評，只要有一絲一毫可硬凹扭曲之處，徐式作風不太可能不去做，更不可能突然轉性，為了保護基層公務員，不願意自己公開密錄器影像。

林穎孟回顧，徐巧芯事發被質疑施壓當天，就立刻迫不及待在臉書公布當事員警姓名，供粉絲網路公審了，甚至，還跑到信義分局要求對質，基層員警最後遭受上級懲處。她說，究竟是什麼原因，讓徐巧芯一反常態，至今不願意主動公開影像？原因不言而喻。

林穎孟強調，「我的立場一向很明確」，議員握有警局監督權，權力不對等，尤其基層員警也是年輕人，人家合理執法，不損害市民重大權利，議員在日常生活中只是為了自己違停，實在沒必要這樣對基層現場質詢及事後追殺。為了一個議員違停，讓平時表現良好的基層員警還要被懲處。

林穎孟表示，「我完全贊同此事北市府應該保護公務員」，希望不要再讓基層員警受這種氣，真相應該釐清，此事疑雲重重，密錄器影像公開，社會自有公評。她強調，這不只是徐巧芯個人的事，若未水落石出，更是讓市議員這個職業更加不受市民信任，警察也威信掃地、毫無尊嚴、缺乏榮譽，又該如何保護市民？

▼徐巧芯被爆違停卻不給開單。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）