被抓包「兼職網軍」抹黑徐巧芯！國小師寄存證信函喊告網友

▲徐巧芯日前遭「Vek1112」抹黑。（圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

PTT帳號「Vek1112（微克）」19日在八卦版爆料，台北市議員徐巧芯違停並用職務施壓員警不得開單。不過事後遭打臉，被人起底是羅東國小老師，且是粉專「柯粉的超譯天地」管理員之一，在網路上掀起熱議。但沒想到他現在卻說要對網友提告。

徐巧芯日前遭「Vek1112」爆料違停紅線還施壓員警，但文章曝光後隨即遭到本人及信義分局打臉。事後該網友修改文章並道歉，希望徐巧芯能原諒「剛出社會的自己」。

雖然烏龍爆料暫告一段落，但仍有網友挖出「Vek1112」的真實身分，發現他除了是羅東國小的吳姓老師之外，還是粉專「柯粉的超譯天地」的管理員之一。透過截圖也可以看到，吳師多次承認粉專文章是自己撰寫的，該張照片也被網友轉發到PTT八卦版。

▲吳師曾承認粉專文章是自己撰寫的。（圖／翻攝臉書柯粉的超譯天地）

未料今（26）日該名轉發照片的網友透露，吳師寄存證信函指控他誹謗，並要求3天內刪除文章、以真實姓名公開道歉，讓他很慌張，「現在該怎麼辦？不過他自己承認的耶」，不清楚誹謗罪是否會成立。

該網友表示，他私下有去聯絡徐巧芯，發現吳師對2人的說法不一，不過因為他有查證過，「不只是ID跟某粉專管理人一樣，根本就是他本人」，所以沒有問題。徐巧芯也說，日後會對吳師提告時，會針對此事進行查證。