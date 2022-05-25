徐巧芯違停風暴未歇！員警遭記2支申誡　柯文哲：我再問問局長怎麼回事

▲徐巧芯19日回應被爆違停事件。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員徐巧芯19日爆出違停施壓員警，信義分局後依在上班時發IG限時動態、內部調查時說謊，記徐姓員警申誡2支。對於徐巧芯違停一事，台北市長柯文哲表示，北市府的原則是依法行政，除非大家對徐巧芯違規停車、違反傳染病防治條例有意見，才有權利要求調密錄器出來看，「至於警察記申誡，我再問問看局長怎麼回事。」

徐巧芯日前被爆料在台北市紅線違停，疑似施壓員警，儘管事後多次澄清解釋，但案情卻越爆越多。24日又爆出案外案，當時徐巧芯在溝通過程中，無視防疫規定拉下口罩到下巴，對著員警表明「我是徐巧芯」，因而遭檢舉依「傳染病防治法」開罰，再吃一張3000元罰單。

徐巧芯受訪坦言，一開始步出餐廳的時候忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤便趕緊主動戴上。她說，一時不察非故意違反指引，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當的，願意接受裁罰，自己也已經依照傳染病防治法第70條被裁罰。

民進黨立委莊瑞雄25日質詢時則批評，警政署因徐姓員警否認認識上PTT發文爆料的高中同學遭記申誡，這是警政署沒有肩膀，只會殺自己的弟兄給別人看，追殺基層員警，「這不構成懲戒事由」，因為真正的理由是：處罰基層員警不認識台北市議員。

柯文哲也在25日防疫記者會上被問到徐巧芯違停一事，柯表示，有時候選舉到了流彈四飛，但北市府的原則是依法行政，徐巧芯違規停車有沒有罰錢？有，大概900元，被人家照相說拿下口罩，違反傳染病防治條例，罰3000元。

至於是否公布密錄器內容，柯文哲解釋，密錄器對警方來講是蒐證工具，如果當事人、警方都對處罰內容同意，那就過關，除非大家對徐巧芯違規停車、違反傳染病防治條例有意見，才有權利要求調出來看，依法行政、該罰就罰。

對於警察被記申誡，柯文哲則表示，自己再問問看局長怎麼回事，選舉到了，更要堅守依法行政底線，才能減少很多麻煩。