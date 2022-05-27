快訊／徐巧芯違停事件延燒8天　北市警「被迫」公布密錄器畫面

記者邱中岳／台北報導

台北市警察局表示，市議員徐巧芯交通違規一案本來屬於單純的交通違規事件，但外界連日來的討論及臆測，已偏離事實，造成社會大眾錯誤認知，也對警察執法公正性產生質疑。為杜絕外界以訛傳訛，警察局27日晚間公布密錄器影像，以維護執法公信力。

北市警局也在27日主動公布密錄器畫面，畫面中警員先自行搜尋車牌，發現車主是徐巧芯，自己喃喃自語的唸完徐的名字後，突然一名男子走向警員，主動表明要開走了。

▲市議員徐巧芯與警員密錄器畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

不過，警員表示，紅線又巷子狹窄，必須開單。此時，徐巧芯也從店內走出來表明身分，稱這是她的車，並詢問現行規定不是都說先勸導嗎？警察局都是這樣說的，「怎麼現在變成直接開了？」

隨後，徐巧芯及男子直接說「要開就開，沒關係回去再講」，但警員直言「請離開」、「不用回去講」。徐巧芯及男子聞言仍表示「不缺9百，你開掉比較好做」，但警員回應「開了我更不好做」。

徐巧芯19日違停被警方攔查，被網友爆料是「施壓不准開單」。事後，信義分局檢視密錄器，發現徐根本就沒有對警員施壓，經詢問，徐姓警員稱是社群平台被人截圖、惡意帶風向。事後發文者被起底，不僅是宜蘭某國小的代理老師，還與警員是高中同學，而警員也坦承說謊，事件上演大反轉。

事件爆發後，發文者私訊徐巧芯道歉，徐巧芯也在臉書公布道歉私訊。不過，仍有大量網友質疑為何不公布密錄器，懷疑另有內幕。如今畫面曝光，也再掀網友熱議。