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屏東執行分署5／31拍賣「鮪釣船」　起拍價600萬

▲魚船拍賣 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

▲魚船拍賣 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於5月31日上午10時30分拍賣鮪釣船一艘，總噸數達52.12噸、全長22公尺，可搭載船員10人，該漁船的漁業執照已被漁業署撤銷，分署送鑑價後已核定之底價不公開，公告之建議起拍價為600萬元，投標時應繳納400萬元保證金票據。

▲魚船拍賣 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

▲魚船拍賣 。（圖／執行署屏東分署提供，下同）

該漁船目前停泊於鹽埔漁港，被告慮及漁船如長期停放未正常行駛性能會有耗損，且怕停放期間如有天災事變進水受損價值可能減低，故請求檢察官依據刑事訴訟法第141條規定拍賣漁船並保管價金。

屏東地檢署於5月初囑託執行分署進行偵查中變價，分署執行人員迅即與地檢署、鑑定人登船履勘，該艘鮪釣船外觀大致正常。屏東分署一完成漁船相關調查程序，即迅速公告拍賣，希望能在端午節前順利為鮪釣船找到新主人，除妥善維護漁船的價值外，也讓漁船能發揮最大經濟效用。

這件標的為屏東地檢署檢察長上週異動後，第一件與屏東執行分署合作的扣押物囑託變價案件；屏東分署表示，年初地檢署囑託分署拍賣的漁筏，順利溢價3倍賣出，雙方已建立合作模式，希望這件執行分署繼續發揮拍賣專業順利拍出，除有助於妥善維護漁船的價值，也可以協助地檢署抒解贓證物庫保管空間負擔，並確保將來犯罪不法所得之沒收。

屏東分署將於5月30日週一下午3時至4時，在鹽埔漁港碼頭開放觀覽鮪釣船，5月31日週二拍賣當天上午10點在分署建豐路辦公室，投標人可持身分證件及400萬元保證金票據領取號碼牌，10點半喊價拍賣，欲觀看開標或競買者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。有興趣觀覽漁船或競買的民眾，請參閱屏東分署官網上的拍賣公告。

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