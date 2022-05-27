雨快停了！周末回暖飆30度　下波滯留鋒襲台時間曝

▲氣象局預報員林沛滕下午說明天氣預測。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

氣象局今(27日)傍晚針對台中市、苗栗縣、南投縣3縣市發布大雷雨訊息，氣象局表示，明天台灣將慢慢脫離鋒面影響，部分地區會有短暫降雨，明起氣溫回升，高溫在28度到30度，週日後天氣穩定，下週二(31日)到下週四將有下一道鋒面接近，各地降雨機率也增加。

氣象局預報員劉沛滕表示，今(27日)天持續受滯留鋒面影響，氣象局今對西半部、花蓮山區發布大雨特報，以及對彰化、台中、苗栗發布豪雨特報；今天中部地區雨勢明顯，有短延時強降雨，中部還是有明顯對流發展，仍要留意降雨。

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劉沛滕表示，今晚到明(28日)天整體降雨逐漸趨緩，西部半仍有局部降雨，台灣上空依然可看到明顯對流雲系發展，滯留鋒面今晚會移到台灣北部，明天到台灣北邊海面，台灣將慢慢脫離滯留鋒面影響，但明天仍有明顯西南風影響，台灣附近水氣偏多，中部、南部有局部短暫陣雨，北部也會有短暫降雨。

▲氣象局預報員林沛滕下午說明天氣預測。（圖／翻攝氣象局直播）

劉沛滕指出，今晚中部和局部山區、北台灣還有局部降雨，雨勢會比上午趨緩；明天降雨更減少一些，大部分時間沒有下雨，多為多雲天氣，偶有局部降雨，尤其中午過後，山區和局部地區有雨勢發展，明天整體來說降雨和緩，但外出最好仍攜帶雨具備用；週日(29日)天氣穩定，氣溫將略為上升，山區局部有午後雷陣雨。

溫度部分，劉沛滕說，今天北台灣屬涼涼天氣，明天氣溫回升，各地高溫為28度到30度，週日過後天氣舒適溫暖，下週二到下週四將有下一道鋒面接近，又有西南風增強，水氣將增加，各地降雨機率也增加，下雨會讓溫度會再下降一些。

▲氣象局針對3縣市發布大雷雨特報，明起將慢慢脫離鋒面。（圖／氣象局提供）

另氣象局下午17時37分大雷雨即時訊息，持續時間至18時30分，警戒區域包括台中市、苗栗縣、南投縣，氣象局提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

苗栗縣：苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

南投縣：南投市、草屯鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉