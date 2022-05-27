低胸長髮妹連闖紅燈！彎腰吹氣網全看傻　暴動喊：給妳秀秀

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名潘姓女子（28歲）日前開車外出途中，竟連續闖多個紅燈，恰巧被巡邏員警看見，立刻上前攔查。令警方訝異的是，潘女一下車就承認自己酒駕，還說自己因心情不好有喝幾杯酒，經檢測，果然酒測值超標，訊後依公共危險罪送辦。不過潘女酒測時也意外露出自己的好身材，也讓網友暴動狂喊，「給妳秀秀」。

▲▼潘姓女子開車還連續闖多個紅燈，恰巧被巡邏員警看見攔查，結果酒測值超標，依公共危險罪送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

新興分局五福二路派出所員警於25日凌晨2時許，巡邏行經五福二路與林森一路口時，見有一部自小客車連續闖紅燈，立刻上前攔查，盤查過程中，就發現潘姓女駕駛全身散發濃厚酒氣，而潘女自己一下車，便大方向警方坦承有喝酒。

員警詢問潘女為何連闖多個路口，她表示自己因心情不佳喝酒，酒後又肚子餓，正要前往六合夜市吃麵才會闖紅燈。員警聽聞後，勸誡無論心情好壞都不應該違規，更不該酒後駕車，並提醒酒駕除了影響自身安全外，亦會造成其他用路人的危害。

警方對潘女實施酒測，酒測值超過法定標準，當場將她逮捕帶回，訊後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

從警方的密錄器畫面中可以看見，潘女被員警攔下後，身上穿著一件細肩帶低胸小可愛，並有薄外罩遮擋，不過彎腰酒測時不經意露出事業線，讓目睹這一切的網友群起暴動，忍不住高喊，「給妳秀秀」、「讓我來」、「這個我可以」等語。

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