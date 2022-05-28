竹市+1759！1457名5歲兒童完成疫苗注射　下周施打BNT須先預約



▲新竹市今日新增1759名確診個案，今年以來累積29204名確診。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（28）日新增1,759名確診個案，今（111）年以來累積29,204名確診個案，目前累積居家照護者為11,972人、居家隔離者為3,022人。市府表示，中正市場疫苗施打站今（28）日(上午0800至1100、下午1400至1700)持續提供「5歲兒童輝瑞疫苗專案」，提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童隨到隨打服務，截至上午11時，已有1457名幼兒施打。



衛生局表示，下周一（30日）起至下周六（6月4日），開放5-11歲兒童以線上限額預約方式施打輝瑞疫苗，上下午時段各提供500人(一天共1千人)，疫苗站服務時間為上午0800至1100、下午1400至1700，請家長安排適合時段赴站施打。



除上述疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，或於下周一（30日）起至指定診所開放時段預約施打，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

因下周中正市場疫苗施打站僅提供5-11歲兒童輝瑞疫苗，一般民眾若有接種各廠牌疫苗之需求，仍可向各基層診所開診時間預約接種，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。



衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗。防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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