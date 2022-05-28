中重症+408再破紀錄！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增408例中重症，又創新高紀錄；其中有1名兒童重症為7歲男童，出現發燒、間歇性抽搐15分鐘，眼睛走路偏右、步態不穩，送醫檢查確診且發現有腦炎，不過經過治療有好轉，已經移除呼吸器；目前累積20例兒童重症，9例腦炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心5/28公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年國內累積本土病例170萬7640人，當中有170萬3201人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積4439例，重症中有1058死。今日新增408例中重症，包括中症293人、重症115人；今日新增和已公布重症合計有127死，也創單日新高。

今日重症個案中有一名兒童，羅一鈞說明，該案為7歲男童，有先天性代謝性疾病，5月24日發燒39.1度，間歇性抽搐15分鐘，眼睛走路偏右、步態不穩，急診PCR陽性，意識昏迷懷疑腦炎，插管送加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療，該案已經於5月27日拔管移除呼吸器，病況改善。

▲▼指揮中心5/28公布中重症統計及死亡個案，點圖放大。（圖／指揮中心提供）