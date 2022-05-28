快訊／今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增127例死亡，不但創新高，且連三日破百。死亡個案中又增2名未滿10歲男童，其中1人僅5歲，送急診發現肺炎、腦水腫，另1人僅6歲，檢查發現本身有腦腫瘤，新冠並非主要死因；目前累積20例兒童重症，10例死亡。

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心5/28公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年國內累積本土病例170萬7640人，當中有170萬3201人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積4439例，重症中有1058死。今日新增408例中重症，包括中症293人、重症115人；今日新增和已公布重症合計有127死，也創單日新高。

指揮中心指出，今日新增127例本土病例死亡個案，為74例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、118例具慢性病史、48例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月19日至5月25日，死亡日期介於5月11日至5月25日。

今日兒童死亡增2人，羅一鈞說明，其中1名5歲男童是5月21日公布的重症個案，有肌肉系統疾病，5月17日腿痛、昏厥，送急診發現肺炎、腦水腫，因為肺炎呼吸衰竭過世。

另一名6歲男童新案，本身沒有慢性病史，5月8日嘔吐腹痛發低燒到急診，確診，隔天意識改變，抽搐缺氧，緊急差管住加護病房，懷疑腦炎，後續於10日進行電腦斷層，發現小腦腫瘤壓迫腦幹導致腦水腫，切片也是惡性腫瘤，因為嚴重神經性休克，新冠非主要死因，列為共病。

▲▼指揮中心5/28公布中重症統計及死亡個案，點圖放大。（圖／指揮中心提供）