客運振興5億元！擬補貼旅客票價優惠　「5折才有感」

▲客運振興擬評估推出旅客搭車優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部爭取60億元振興觀光及客運業，其中5億元將挹注公路客運產業，據了解，公路客運將依照載客和營運成長幅度，分級距振興補助外，另研擬振興金直接補助在旅客身上也是討論方案之一，有業者建議折扣政府補貼旅客票價優惠下探7折到85折，但也有業者要求折扣要有感，應下殺5折，公路總局預計6月中旬前提出方案。

根據規劃，國道客運及公路客運業振興補助預計有5億元，預估將有46家客運業者受惠，振興方案仍在研擬中，據了解，初步方向朝向依照公路客運載客和營運成長幅度來振興補貼，將依照成長幅度分級訂定補貼金額，額度仍在討論中。

除此之外，振興金也評估直接回饋旅客票價，透過振興金讓旅客搭乘客運有優惠，有客運業者建議天天推出票價85折，連假7折，鼓勵業者回流，不過也有業者認為優惠應該有感，旅客票價優惠應該要下殺到5折，才能鼓勵旅客回流。

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對此，公路總局則表示，相關方案仍在討論中，尚未定案，定案後將於6月中前盡速公布。

▲馬祖著名的「藍眼淚」美景，帶動離島國旅觀光熱潮。（圖／業者提供）

另觀光振興金則有55億元，9月和11月分兩階段上路，其中將再祭出自由行住宿補貼，旅客週日到週四等平日住一晚可折扣800元，若符合好客民宿和星級旅館等條件，再加碼500元，最多一晚可折抵1300元。

此外，交通部7月起也將針對航空業者再度延長補貼降落費、停留費及土地房屋費等，預估有147家受惠，預計投入23.64億元；機場商業服務設施業者則可延長補貼房屋、土地租金及權利金，將投入26.7億元，估189家受惠；至於國際機場及小三通服務業者也有營運補貼，估計挹注10.52億元，將有475家受惠。