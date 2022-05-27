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屏東車站開打兒童BNT湧人潮　接種暈針唇發白顫抖...2童送醫

▲衛生局疾管科代理科長仇幼娟說明屏東火車站兒童疫苗施打情形 。（圖／翻拍）

▲衛生局疾管科代理科長仇幼娟說明屏東火車站兒童疫苗施打情形 。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(27)日起至29日一連3天，在屏東火車站加開500劑輝瑞兒童疫苗施打站，隨到隨打，今天是第一天，有家長還特別請假一大早帶著孩子前來排隊等候施打，隊伍達百公尺，其中有兩名學童出現暈針現象，送醫院觀察。

屏東縣政府衛生局表示，屏東火車站加開的疫苗施打，每天各加開500劑，但會視情況及醫量能做調整，且5月30日起亦會安排進校園施打，籲請家長不用著急。

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▲▼ 。（圖／攝拍 ）

今天兒童疫苗施打站，計畫施打時間從上午8時30分至11時30分；但不少家長擔心打不到，在於清晨5時多就來排隊。有家長說，因為不考慮校園先打的低劑量成人疫苗，因此未讓小孩在校園接種，「終於等到兒童BNT了，今天特別請假，帶著孩子施打」。

一位小5的男童在阿嬤陪同接施打後，在休息區不到5分鐘，告知阿嬤身體不舒服，阿嬤趕緊找護理人員；護理人員看到他有些微顫抖、嘴唇發白，趕忙帶到一旁，先併椅子讓他可橫躺，並為其量血壓、血氧，補充運動飲料，並通報救護車。經短暫休息後，男童血壓血氧恢復正常，精神已恢復，再由救護車載往醫院再觀察。另一名孩童則出現暈針現象，也送醫院觀察。

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