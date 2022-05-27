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黃偉哲積極防疫　同時帶動台南經濟發展

▲台南市教育局長鄭新輝說，台南市高中以下學校及公立幼兒園，自5月30日至6月5日持續暫停實體授課，採線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，積極防疫　同時帶動台南經濟發展，「經濟就業項目」滿意度更為全國第一。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

《遠見雜誌》公布2022縣市長施政滿意度調查，台南市八大面向施政表現滿意度六都中排名第一，其中，「經濟就業項目」滿意度更為全國第一，黃偉哲對此表示，感謝南市府團隊與企業團體攜手合作，也期勉大家針對弱項持續精進，再創佳績。

市長黃偉哲表示，疫情對製造業的衝擊有限，但對服務業、餐飲業的衝擊很大。這次遠見民調在「經濟就業」滿意上，台南以69％的滿意度獲得全國第一，但相較其他項目如治安、衛生的成績都有70-80％，可見全國在經濟就業上是普遍不滿意，台南仍有要加強的地方。

黃偉哲指出，台南的經濟發展策略有二，第一是用製造業的發展，維持服務業的規模；第二是用防疫的努力，減少疫情對經濟的衝擊。自他上任三年多以來，台南吸引超過1.8兆元的投資，其中以半導體周邊產業最多，根據經發局估計，三年投資創造3萬4千多個就業機會。目前台南仍在陸續開發產業用地，例如2021年完工的麻豆工業區就有89公頃，2022年通過環評的新市產業園區也有近70公頃。

此外，南市府也沒有忽略對於餐飲等服務業的扶持，2021年台南的各業銷售總額約2.7兆，比2020年成長4千億，台南在疫情期間沒有一個商圈結束，台南購物節還連續三年成長到124億；旅宿業也逆勢成長，比2019年增加62家。可見南市府積極壓低確診數與控制疫情，為台南經濟帶來活力。

黃偉哲進一步表示，南市府推動經濟就業發展不遺餘力，但最重要的是將經濟果實分享給市民。台南在疫情期間有聯電、群創、台積電到處插旗下廣告徵才，南市府也積極提供場地與宣導，協助民眾應徵，例如接下來勞工局就要辦4場台積電線上徵才會。從2019年以來，市府共辦理948場徵才活動，邀請4436家廠商提供18萬2128個工作機會，計4萬4430人參加，初步媒合人數1萬6235人。也因為南市府持續在疫情期間辦理徵才活動，台南的失業率已經連續三年六都最低3.9％，勞動參與率62.4％也高於全國平均（61%）。

黃偉哲再次感謝南市府團隊及眾人的努力，積極帶動就業，進而帶動消費與銷售成長。這樣的連動、一體兩面的發展，也給市府團隊相當多的鼓勵，南市府也會在這基礎上持續努力。後續南市府將會積極推動麻豆工業區、新市產業發展園區、沙崙綠能科技園區以及南科三期等區域的發展，希望用更亮麗的發展成果，擦亮台南市「文化古都」及「科技新都」這塊招牌。

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