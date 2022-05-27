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大陸 大陸焦點 特派現場

博士生「校內逗玩浪貓」遭學校處分！上海交大：違反防疫規定

▲▼ 陸大學生路邊逗貓被學校處分。（圖／翻攝自東方網）

▲陸大學生路邊逗貓被學校處分。（圖／翻攝自東方網）

記者鄭思楠／綜合報導

因在未有佩戴手套的情況下近距離逗玩流浪貓，造成防疫隱患，上海交通大學的一名博士生被校方通報批評，並取消評優資格。對此，大陸網友怒酸，「矯枉過正，虐待動物你不去查，熱愛動物你通報批評。」

25日，上海交通大學發布《上海交通大學（徐匯等校區）關於近期學校疫情防控有關情況的通報》（下稱《通報》），提及當前高校疫情防控形勢依然嚴峻，「但近期巡視仍然發現個別人員無視學校防控規定和要求。」

《通報》指，5月22日下午，該校安泰經濟與管理學院博士研究生孟某在徐匯校區內近距離用小草逗流浪貓，且未佩戴手套，給學校疫情防控帶來風險，影響較為惡劣。特此對孟某進行全校通報批評，取消個人本年度評優資格；個人提交書面檢查，自行承擔隔離產生的一切費用。

而針對爭議，上海交大回應指，因疫情期間學校已有十多位學生因招貓逗狗而受傷，封控期間無法正常去醫院處理，疫苗資源也非常緊張，學校早前已就此發布安全提示，並將禁止招貓逗狗寫入防疫「八個嚴禁」，一旦違反作通報批評。

對此，網友一面倒怒噴，「只要有心，什麼理由都有」、「想不到這種事情竟然發生在一個高知學府」、「這是什麼神操作神邏輯？」、「真神奇，開了眼了」、「傷口處置和打疫苗都成非正常醫療資源了，感恩吧」。

此前，上海交大曾於4月4日發布《關於進一步加強閔行校區疫情防控管理的通告》，其中明確指出「嚴禁個人投餵、逗玩流浪貓狗等動物，保持安全距離，避免發生抓咬意外」，若有違反相關規定，將按相關校規予以處理。

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關鍵字：

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