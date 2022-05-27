清潔隊員猝死「瘦剩20Kg」　控護理之家疏失...家屬冰屍8個月拒葬

▲台南市環保局前黃姓清潔隊死亡案，家屬認為護理之家等有過失致死疏失，向台南地檢署提出告訴，目前由檢察官調查偵辦中。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名黃姓清潔隊員，工作時突倒地昏迷，送醫急救後入住護理之家照護，家屬指控黃在護理之家照護下，身體每況愈下，變成癱瘓無意識，多次進出醫院，體重只剩20公斤，最後甚至喪命，家屬認為護理之家有照護疏失，有過失致死之嫌。台南地檢署指出，家屬有提告，本案已分案檢察官偵辦，檢察官會調查釐清是否構成犯罪要件。

據了解，該名黃姓清潔隊員是在2018年3月2日，在上班時間突倒地昏迷，經送醫急救緊急手術後，撿回一命，但無法自理生活，需要人陪同照顧，家屬因環境因素，才安排黃男進入東區1處護理之家接受專業醫護照顧，家屬指控黃男入住護理之家後，身體健康狀況每況愈下，期間多次進出醫院，最後於2021年9月間送醫急救不治死亡。

據台南市環保局指出，黃員確曾是該局清絜隊員，因黃員在2018年3月2日上班時間病發，所以從住院、住進護理之家，一直到他不幸死亡，環保局均是以在職因公從優認定，依相關規定給予應得的待遇與撫恤。

▲黃姓清潔隊員遺體仍冰存冰櫃尚未入土為安，家屬要為其提告討公道。

惟家屬認為，黃員入住護理之家，身體健康狀況不但沒有好轉，還每況愈下，體重只剩20公斤，最後不幸死亡，認為該護理之家有照護過失之嫌，而向台南地檢署提告，該護理之家涉嫌過失致死罪嫌，為了替黃男討公道，保全相關「證據」，黃男遺體目前仍存放冰櫃，無法入土為安。

據護理之家指出，對黃先生入住護理之家，院方都是盡心盡力照顧，黃先生去世，院方也感到遺憾，院方對每一位入住的住民，都會提供妥善照顧，對於黃先生家屬提告，本案已進入司法程序，該院會同力配合司法調查，是非曲直就由司法做公正的審理，該院尊重司法調查結果。

台南地檢署指出，家屬的確向檢方提出告訴，檢方也分案由檢察官調查偵辦，目前還在偵辦中，偵辦內容不便透露，但檢察官一定會釐清死因及相關案情，查明是否構成犯罪要件，依法偵辦中。