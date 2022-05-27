英式步操將走入歷史　港警7／1全面轉用「解放軍隊列」

記者任以芳／綜合報導

駐港部隊官方微博昨26日發布紀錄片《正步》，難得公開香港紀律部隊進行解放軍隊列培訓部分細節，過去港警隊沿用英式步操動作幅度大，細微動作少，解放軍隊列細節細膩。陸官媒《央視》也指出，7月1日香港警隊將全面轉用解放軍隊列。

回顧去年4月15日，「香港國安法」實施後的第一個全民國家安全教育日。當時香港警察學院舉辦開放日活動，活動中香港警隊首次公開表演解放軍隊列，口令也改成粵語。

經過一年調整訓練，紀錄片《正步》內容透露，2021年開始，駐港部隊應邀為香港紀律部隊組織解放軍隊列培訓。文章強調，「這次培訓不僅僅是步伐的變化，更是時代的進步，是加深對國家、民族認同感的重要一步。」

香港紀律部隊教官高帝權也表示，「此前警隊沿用的英式步操動作幅度大，但是細微動作少，而解放軍隊列則恰恰相反。」

解放軍教官透露，絕大部分學警都是各大紀律部隊教官，他們學會自身動作後還要了解解放軍組訓的經驗和方法，後續再去教授其他港警。政知君註意到，視頻顯示，紀律部隊教官培訓港警時，喊出普通話發音的「一二一」口令。

前述紀錄片解說詞透露，警隊從今年7月1日起在公開場合全面改用解放軍隊列。

▲港警7月1日轉用解放軍隊列，駐港部隊披露培訓細節 。（圖／翻攝 駐港部隊微博發佈紀錄片《正步》）

除了2021年2月香港警察學院舉行中式隊列培訓班，由解放軍駐港部隊三軍儀仗隊成員教授，受訓學員來自各紀律部隊，除警務處，還包括入境處、海關、懲教署及消防處的步操教官，培訓內容包括原地及行進間的步操動作，以及軍旗、指揮刀和步槍等步操動作。

港警改用解放軍隊列外，這套中國式步操還遠播海外。2017年12月18日，卡達（Qatar）首都多哈舉行盛大閱兵式。當天，卡達軍方14個徒步方隊的5000餘名官兵，全部以中國式隊列和中國式正步接受檢閱。

2019年7月，盧安達舉行解放25周年慶典，特地專門邀請解放軍三軍儀仗隊給該國受閱部隊進行為期3個月的「魔鬼訓練」。當天閱兵式上，該國受閱官兵專門採用中式操典和口號。