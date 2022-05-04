港特首5／8選舉　7000警力佈防即起採「高姿態」聯合反恐巡邏

▲港警各單位在特首選舉前提早佈防，採高姿態聯合巡邏方式威懾犯罪份子。（圖／翻攝香港警察臉書，下同）

文／香港01

新一屆香港行政長官選舉將於（8）日舉行，消息稱，警方當日將會動員6000至7000警力高調佈防及巡邏，確保選舉安全及暢順進行。而六大總區應變大隊及各個反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及特別任務連 （飛虎隊）由（1）日開始，已於於香港會議展覽中心一帶，及多個港鐵站進行不定時的高姿態聯合反恐巡邏。

據了解，警方連日來正就特首選舉日的保安措施密鑼緊鼓部署，在周日選舉當日將會動員六大總區應變大隊的第一及第二梯隊及各個反恐部隊，至少6000至7000警力高度戒備。由於特首選舉投票及點票將於位處灣仔的香港會議展覽中心舉行，故大部分警力都會部署在港島，特別是在會展一帶佈防。

其中港島總區應變大隊主力負責場外保安，隊員來自機動部隊、衝鋒隊、快速應變隊、刑事偵緝隊等，連同協助交通封路的交通部、軍裝巡警等；其餘4個陸上總區及水警總區的應變大隊亦會候命。

消息續稱，警方分析過周日選舉日的風險及情報，對特首選舉日受到恐襲威脅的風險級別維持中度評估。但警方特別留意到三大因素，包括選舉日仍有可能出現孤狼式襲擊，近日仍有人在網上鼓吹襲擊政府官員；加上今屆特首選舉正值香港回歸25周年，故警方重兵佈防。

因應選舉日臨近，警隊已於（1）日加強各個前線警務單位之間的協作及部署能力，特意調配各個反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及特別任務連 （飛虎隊）於香港會議展覽中心一帶，及多個港鐵站進行不定時的高姿態聯合反恐巡邏，制定相關應變計劃，確保於5月8日舉行的特首選舉能夠安全進行。