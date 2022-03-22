港警臥底港獨武裝力量「殺鬼隊訓練班」　拘59歲武術教練及女助理

▲港警臥底港獨組織，搜出具攻擊性武器。（圖／翻攝香港警察臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港武館「集英揚武堂」開辦「殺鬼隊訓練班」，港警派員臥底發現，有人欲籌劃名為「黑武士軍團」的港獨武裝力量，警方見證據充分、時機成熟，遂拘捕59歲的武術教練及其女助理，兩人皆因涉嫌違反香港《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的行為罪」送辦。

▲港警兵分三路，搜出大量港元及外幣現金。（圖／翻攝香港警察）

《香港01》報導，警方調查顯示，有人透過社交平台，自前（2019）年3月至今發表多篇具煽動性交章，內容主要煽動他人以武力反抗政權，以及邀請網民到「集英揚武堂」練武，為日後革命及抵抗政權作準備，亦煽動他人對抗政府防疫政策。

香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，該社團之「殺鬼敢死隊訓練班」海報內容包括「救人，自救，成為敵人懼怕的戰士！」、「願意學習武術，武器、裝備，為反抗力量等待大有可為的那一天，滅魔殲共。」

李桂華指出，該組織在香港第五輪疫情爆發時，抹黑香港政府防疫政策，形容他們用本地外地事件借題發揮，引起市民憎恨，煽動他人使用暴力。警方20日兵分三路搜查，起出38萬港元（約138.5萬元新台幣）及外幣，還有為數不少的攻擊性武器，如斧頭、開山刀和弩箭等。

警方還在搜索中獲得一本手寫筆記，內容標註「集英揚武堂」建立目的，包括光復香港、革命建軍等，殺鬼隊訓練班會向義士祭拜、行禮致敬。