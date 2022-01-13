港警：民調顯示近8成港人對警方「充滿信心」

▲香港警方。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方內部刊物《警聲》最新一期發表了多項民調，有將近8成的受訪民眾稱對警方「充滿信心」，並給予了71.8分的評價。

《警聲》進行的「公眾意見調查」在去年6至7月間透過電話訪問了1001民18歲以上的香港居民，有78.6%的受訪民眾繼續對警隊「充滿信心」，警隊整體表現平均分為71.8分（滿分100分），大多數受訪者在日間（90.0%）和夜間（80.0%）都繼續感到安全。

「警隊服務滿意程度調查」方面，大部分受訪者對「使用電子報案中心後收到電話回覆」所提供的服務感到滿意（75.0%），其次是「致電999」（73.3%）、「事發現場聯絡警員」（72.4%）、「到訪報案室」（72.3%）、「致電報案室」（68.5%）和「到訪刑事偵緝接見室」（58.5%）。

另外，「員工意見調查」方面邀請了正規、文職和輔警人員參與，絕大部分受訪員工表示認同警隊「使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會」的抱負（96.8%），並願意付出額外努力，以幫助警隊取得成功（90.8%）。

員工也認同「警隊的整體表現良好」（87.2%）及「喜歡在警隊工作」（90.6%）。另外，警隊整體士氣躍進22.5%，內部溝通提升13.4%，員工對警隊的領導才能的滿意度亦提升11.6%。