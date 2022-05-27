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徐榛蔚3度獲五星！八大面向施政滿意度創新高　教育全台第一

▲花蓮縣長徐榛蔚以高達83.2%施政滿意度，三度榮獲五星縣市長殊榮，與新北市長侯友宜並列第二。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚以高達83.2%施政滿意度，三度榮獲五星縣市長殊榮，與新北市長侯友宜並列第二。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2022《遠見雜誌》26日公布全台縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚以高達83.2%施政滿意度，三度榮獲五星縣市長殊榮，與新北市長侯友宜並列第二，特別在八大面向施政滿意度超越去年，高達78.3%，高居全台第二名。

遠見雜誌編輯部在雜誌上披露指出，三度摘下五星的花蓮縣長徐榛蔚，施政分數較去年增加 2.3 分，成為 78.1 分高居全台第二，她也是全台四位負評低於 10%的首長之一，更有高達七成的民眾支持徐榛蔚連任花蓮縣長。在八大面向施政滿意度78.3%較去年成長1.1個百分點。

徐榛蔚將榮耀歸於全體花蓮縣民的支持與鼓勵。她表示，擘劃花蓮榮景的腳步永遠不會停止，未來將結合全縣北到南33個農村再生計畫社區，以適地、適性、有序的方式逐步推展「三軸、三心、多亮點」；森林綠帶軸、海洋藍帶軸和綠谷廊帶軸，分別刻畫出了花蓮縣狹長地形獨有的景觀特色，避免對環境過多的失序擴張和環境破壞，永續花蓮、生生不息，榛蔚要讓鄉親的幸福感從花蓮的土地生根、逐漸茁壯。

▲花蓮縣長徐榛蔚以高達83.2%施政滿意度，三度榮獲五星縣市長殊榮，與新北市長侯友宜並列第二。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼在教育面向，花蓮縣以82.4% 拿下灣本島第一的優異成績。

縣府表示，花蓮縣向鄉親交出亮麗成績單，施政成績百尺竿頭再進一步，八大施政面向滿意度達78.3%高居全國第二，花蓮以其壯麗的山川地景與豐富的藝文氣息享譽國際，今年在觀光休閒面向以84.2%高居全國之冠，相較去年成績再進步3%，在新冠襲擊全球期間仍兼顧抗疫與觀光發展，交出亮眼成績單。

近年徐榛蔚積極推動低碳旅遊，讓遊客能以低碳友善的旅遊形態走進花蓮，感受感受花蓮星光熠熠、海天一線及人文百態，此外，無障礙首發團旅遊於去年底正式出團，對於無障礙及銀髮友善環境的旅遊需求遽增，花蓮縣政府擁抱多元文化、擴充更多觀旅商機，積極落實「觀光友善花蓮」以客為尊服務。

▲花蓮縣長徐榛蔚以高達83.2%施政滿意度，三度榮獲五星縣市長殊榮，與新北市長侯友宜並列第二。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

由於受到新冠疫情衝擊，花蓮縣政府透過智慧教育的超前部屬，將新冠危機變轉機，在疫情爆發後，花蓮縣實現了停課不停學、學習不斷練的目標，確保了縣內各級學校學生受教權，也成為全國遠距教學的示範縣市。

因此在教育面向，花蓮縣以82.4% 拿下灣本島第一的優異成績，花蓮縣政府近年來致力於推動智慧教育，成立全國唯一智慧教育中心，培育孩子科技思維能力，辦理各類科技領域及運算思維相關競賽，「智慧校園智慧圖書及智慧保健管理系統」更榮獲榮獲2022智慧城市展智慧城市創新應用獎。

▲花蓮縣長徐榛蔚以高達83.2%施政滿意度，三度榮獲五星縣市長殊榮，與新北市長侯友宜並列第二。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚未來將結合全縣北到南33個農村再生計畫社區，要讓鄉親的幸福感從花蓮的土地生根、逐漸茁壯。

施政調查顯示，花蓮縣在道路與交通面向較去年進步0.9%。因應後疫情時代來臨，輕旅行人潮湧入花蓮，搭乘公共運輸的自由行客人日漸倍增，花蓮縣政府持續滾動式檢討現行的花蓮公運路網服務，除了打造13鄉鎮地景智慧站牌，更建置智慧停車及導引系統，改善市區周末假日停車位嚴重不足的問題。

此次在環保面向滿的意度調查以80.1%位列全國第二，讓花蓮邁向淨零碳排城市，為地球氣候變遷減緩及永續發展盡一份心力。徐榛蔚說，花蓮施政方針緊扣聯合國推出的「2030永續發展17項目標」(SDGs) 與零碳排等逐步推動，期望與國際接軌。

花蓮今年在警政治安滿意度80%，消防與公共安全滿意度82.4%，兩項指標滿意度皆高達八成以上，經濟滿意度62.1%在全國平均以上，縣府致力於打造讓花蓮鄉親安居樂業的生活環境，也讓花蓮成為外地遊客安心旅遊的首選。
 

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