快篩陽時預做6大準備　讓您後續視訊診療不心慌

▲鑑於部分民眾對於視訊診療仍不熟悉，特別是居家快篩陽性長輩會有就醫焦慮，南區業務組建議民眾可預做下列6大準備，讓後續就醫更順暢。（圖／健保署提供，下同）

記者林悅／台南報導

71歳老先生5月20日出現喉嚨有痰、咳嗽及流鼻水等症狀，使用家用抗原快篩試劑呈現陽性結果，其子協助於健保快易通APP搜尋附近提供視訊診療院所，委由兒子代拿快篩卡匣至永康區診所請蔡姓醫師現場評估確認，蔡醫師專業判斷老先生為COVID-19確診，通報後透過視訊診療。

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經詢問病史及使用健保署健保醫療資訊雲端查詢系統，確認病人服用抗血栓藥及免疫抑制劑，說明目前使用中的藥物可能和抗病毒藥產生的交互作用，經病人同意後，開立口服抗病毒藥物，並詳細說明藥物如何使用。

健保署南區業務組林純美組長表示，Omicron病毒來勢洶洶，疫情指揮中心宣布，自5月26日起，民眾使用家用快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫師診斷後，可研判為確定病例，未來確診者勢必大幅增加。為落實輕重症分流收治、確保醫療量能及即時照護病人健康，截至5月25日，雲嘉南地區共1,205家西基診所加入視訊診療行列，請民眾就近就醫。

鑑於部分民眾對於視訊診療仍不熟悉，特別是居家快篩陽性長輩會有就醫焦慮，南區業務組建議民眾可預做下列6大準備，讓後續就醫更順暢：一、快篩陽性時，請病患與快篩卡匣(寫上檢測者姓名及檢測日期)及健保卡一起合照。二、下載「全民健保行動快易通|健康存摺APP」，或健保署LINE@，查詢視訊診療院所聯絡方式。三、本人或親友與院所電話聯繫，預約視訊門診時間。

四、本人自行準備健保卡及卡匣進行視訊看診，或親友攜帶病患卡匣與健保卡及親友之身分證及健保卡至院所代看診。五、醫師確認病人身分後進行視訊看診，完成診療並開立處方箋，親友領取處方箋及領藥；若無人可代領，可由藥局送藥。六、若病情需要，經醫師評估符合用藥條件並開立口服抗病毒藥物，對個案進行說明及取得本人或代看診者同意後，由醫師開立處方箋，於抗病毒藥物存放醫院與藥局領藥。領藥前，請事先電洽醫院或藥局，確認服務時段及領取流程等資訊後再行前往。

為讓長者更容易了解自行視訊診療或親友協助視訊看診流程，確診判讀需準備事項，健保署南區業務組拍攝影片供民眾參考。若您身邊親友居家快篩陽性後有就醫疑義，可掃描下列QR Code，透過影片了解就醫歷程，讓快篩陽性者更安心！