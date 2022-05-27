全民「快篩陽＝確診」最新指引！判定不能找中醫、取藥QA一次看

▲快篩陽性視同確診，全民適用。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊晏琳／整理報導

全民「快篩陽＝確診」政策正式上路，為方便民眾更清楚流程及注意事項，指揮中心公布7大指引，提醒民眾若要前往就醫，應在「報到時」即主動告知檢測結果。此外，指揮官陳時中也提醒，目前判定確診僅限西醫，中醫只能開立藥物或提供照護。前往看診應該注意什麼？後續如何取藥、申請陽性證明？《東森新媒體ETtoday》整理相關QA，替大家一次解惑。

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Q1：哪些人適用快篩陽視同確診？

A1：不分年齡、族群，持快篩試劑檢測陽性，無論視訊診療或親自前往診所判別，只要由醫事人員確認，就可認定為確診。

Q2：親自前往判別或視訊診療時，有什麼需要注意？

A2：應先將檢測片寫上檢測者姓名及檢測日期，配合醫師視訊或現場評估時出示。此外，指揮中心也公布最新就醫7大指引，提醒民眾多加注意。

親自前往

1. 請將試劑「以夾鏈袋或塑膠袋密封包好」攜帶至診所。

2. 外出時務必戴口罩、勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或親友接送。

3. 正確戴口罩、遵循呼吸道及咳嗽禮節、落實手部衛生。

4. 遵循院所規劃之就醫動線與流程。

5. 報到時主動告知院所快篩檢測結果。

6. 避免與他人交談；除補充水分外，避免外食。

7. 避免於院內非就醫必要區域活動，請勿進入美食街。

視訊診療

請事先將寫上姓名／日期之檢測片及健保卡放在一起拍照。

Q3：中醫可以判定確診嗎？

A3：不行！陳時中表示，「目前僅限西醫判斷確診」；但照護方面不限制，中醫可針對症狀開藥，如清冠一號或調養中藥等。

Q4：快篩陽性就能直接領藥嗎？

A4：無論是視訊看診或至現場，都須經醫師評估。

陳時中重申流程，快篩陽性者可至篩檢站經醫師診斷確診、通報，再依據每人情況給予適當藥物，口服抗病毒藥物也會在醫師評估需求後發放，強調「篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方」。

Q5：如果有疑慮還是可以去篩檢站執行PCR嗎？

A5：指揮中心表示，PCR篩檢站仍會保留使用，提供給包括有症狀但快篩陰性者、或是快篩陽性想進一步確認等。以下6種情況可檢驗PCR：

1.醫事人員執行抗原快篩時，對於快篩結果判斷有疑慮時。

2.民眾自行進行快篩檢測，但醫師與病患對於抗原快篩陽性結果無法達成共識時。

3.快篩陽性之確診者於隔離治療期間有住院需求時。

4.快篩陰性，但臨床醫師懷疑為新冠感染症狀時，特別是有新冠重症風險因子之對象。

5.快篩陽性之第一線醫療工作人員必要時可於24小時內以PCR複驗。

6.快篩陽性也可至社區篩檢站PCR採檢。

Q6：快篩陽性經醫師確認確診後要做什麼？

A6：比照PCR確診後隔離方式。居家照護以1人1室為原則，同為確診者得多人1室，並採7天隔離+7天自主健康管理政策。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。

隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」，並特別注意：

一、填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。

二、務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。

三、有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

Q7：居家照護怎麼看診領藥？

A7：可透過「健康益友APP、居家照護醫療團隊、健保行動快易通」預約看診，待醫師開立處方箋後，請藥局領藥送到府；也可由「非居家隔離」親友至配賦醫院防疫門診代為看診、或「電話問診」評估使用口服抗病毒藥物。

另外，為了因應疫情急迫性，指揮中心也「開放確診的同住親友陪同就醫」，但須要先與衛生局聯繫，全程戴口罩，報到時也要主動告知院所為確診個案。

Q8：要如何申請陽性證明？

A8：快篩陽性經醫師確認後，會將結果上傳至數位健康證明或健保快易通APP，下列為申請步驟：

1.利用數位證明平台或全民健保快易通APP（IOS、Android），進入數位證明申請系統。

2.接著選擇「檢驗結果數位證明」，若是需要接觸者隔離證明者，可勾選「接觸者隔離證明」，並填寫相關資料。

3.進入申請頁面勾選所需項目，就可下載或列印，若需要紙本，也可利用QRcode去超商列印，流程與原先操作疫苗證明相同。

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